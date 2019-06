Ordine Psicologi, sfida a calcio a parlamentari per trentennale

Roma, 21 giu. (askanews) - In occasione del trentennale della regolamentazione dello Psicologo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha messo in campo una serie di iniziative per celebrare l'importante opera svolta dal partigiano Andrea Ossicini, cui è intitolata la Legge 56 del 18/02/1989, che regola e disciplina proprio la figura dello psicoterapeuta.Mercoledì 19 giugno una delegazione del Consiglio, guidata dal presidente Fulvio Giardina ("tanto il cammino fatto, tanto ancora quello da fare"), è stata ricevuta dal capo dello stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; giovedì 20, ancora a Roma, l'Ordine ha organizzato una giornata di approfondimento con un convegno aperto ai contributi di professionisti del settore, accademici, rappresentanti del Governo e di ogni forza politica.Una giornata politicamente "bipartisan" chiusa, in serata, dalla partita di calcio svoltasi al Trastevere Stadium di Roma, nel quartiere Monteverde, tra la Nazionale Italiana Psicologi e la Nazionale Italiana Parlamentari. Una festa, anche in campo, chiusa con la vittoria (in rimonta) dei politici per 2-1: membri di governo (5s, Lega) e opposizione (PD, LeU, Forza Italia e altri ancora) hanno promesso la rivincita agli psicologi per voce del presidente Gioacchino Alfano; ma per questa, va da sé, non occorrerà aspettare trent'anni.