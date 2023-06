Operazione dei Ros contro la 'ndrangheta, 43 arresti

(ANSA) - CATANZARO, 27 GIU - Operazione dei carabinieri del Ros per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 43 persone. Tra gli indagati, anche esponenti politici calabresi. Le persone coinvolte nell'operazione sono indagate, a vario titolo, per vari reati, che vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso e dall'associazione finalizzata alle truffe all'estorsione ed all'illecita concorrenza. Nell'ambito dell'inchiesta viene contestato anche un omicidio.

L'operazione é stata condotta con il supporto, nella fase esecutiva, dei carabinieri dei Comandi provinciali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria. Ventidue delle persone coinvolte sono indagate per associazione per delinquere di tipo mafioso, 9 per associazione per delinquere, 3 per associazione per delinquere finalizzata alle truffe ed altri per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Ci sono anche alcuni esponenti politici calabresi tra gli indagati dell'operazione ad alcuni dei quali,, tra l'altro, viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso, Nell'ambito dell'inchiesta, inoltre, ad alcune delle persone coinvolte viene contestata una serie di truffe, con l'aggravante delle modalità mafiose. (ANSA). .