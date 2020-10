Operation Smile Italia Onlus festeggia 20 anni di sorrisi

Milano, 6 ott. (askanews) - 20 anni di sorrisi per la Fondazione Operation Smile Italia Onlus che, in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, lancia una call to action per celebrare il suo anniversario e sensibilizzare sulla sua missione: curare bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali (come la labiopalatoschisi) in Italia e nel mondo.Per l'occasione è stato ideato (dall'Agenzia ID.EAS) un video basato sul concetto di pareidolia, cioè l illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale. Il video è disponibile sul canale Youtube (https://youtu.be/O79aWNjyMwU) e sui canali social della Fondazione (Instagram @operationsmileitaliaonlus Facebook @operationsmileitaliaonlus) e la Call to Action invita tutti a condividerlo."Il sorriso - Smile - non è solo nel nostro nome, ma è la nostra essenza. È la forma che ci rappresenta sempre e ovunque ed è la costante della nostra storia", ha dichiarato Alessandra Corrias, Direttore Generale di Fondazione Operation Smile Italia Onlus. "Lo vediamo tutti i giorni nel volto dei bambini che operiamo, nei nostri medici ed operatori sanitari quando accolgono i pazienti, in quello dei genitori quando si affidano ai nostri medici, nel sostegno dei tanti donatori e in tutte le persone che, vicine alla Fondazione, contribuiscono a curare questi bambini ed a rendere le loro vite migliori. E poiché il sorriso ci rappresenta, è proprio tramite il sorriso che vogliamo raccontarci. Con la Call to Action 20 anni di sorrisi mostriamo in che modo tutti noi vicini alla Fondazione sappiamo vedere un sorriso anche dove gli altri non lo vedono. Invito tutti a condividere il nostro video", ha aggiunt0.La Fondazione Operation Smile Italia Onlus, oltre all'impegno a livello internazionale con i suoi medici e operatori sanitari, affianca, in Italia, il Servizio Sanitario Nazionale nella cura e assistenza delle malformazioni del volto, come la labiopalatoschisi, grazie al Progetto Smile House e ad un protocollo di cure specialistiche e multidisciplinari che vanno dalla diagnosi prenatale fino al pieno sviluppo psico-fisico dei pazienti.Durante l'attuale emergenza sanitaria Covid-19 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus sta continuando ad assistere con tempestività e sicurezza i pazienti e le loro famiglie.