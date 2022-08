Orrore in un azienda del varesotto: operaio muore incastrato in un macchinario

Un operaio di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro in una azienda che produce griglie di ferro a Malgesso, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti il 118, con l'elisoccorso, un'automedica e una ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione del 118, la vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario durante la manutenzione dello stesso.

La vittima, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe un cittadino italiano di origini marocchine residente a Gavirate (Varese). Le indagini dovranno stabilire se a causare l'incidente sia stato un malfunzionamento del macchinario o un errore umano.