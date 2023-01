Si avvicina troppo all'opera d'arte in vetro e la distrugge. L'autore ci aveva lavorato 10 anni

Certe volte la realtà siupera la fantasia. Durante il finissage della mostra 'Prodigy kid' al Mar, il museo d'arte di Ravenna, uno spettatore con il suo zainetto ha urtato una delle opere principali - 'Xilena', si tratta di un composizione di trombe di vetro soffiato - mandandola in frantumi. Un po come nel film L’ultima catastrofe di Mr Bean, quando Bean si avvicina all’opera La Madre ed inavvertitamente la rovina in maniera definitiva, procurando un foro proprio al centro del quadro.

E' una cosa simiòle è accaduta domenica scorsa davanti a diversi testimoni. Lo spettatore - secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna - con l'orecchio si sarebbe avvicinato troppo a una delle trombe per captare il suono emesso dall'installazione: ma alla fine, voltandosi di scatto per andarsene, avrebbe colpito il fragile elemento innescando un effetto domino sulle altre trombe. Xilema, avviata nel 2012, aveva assunto nel tempo diverse forme e solo nell'estate 2022 era giunta quella attuale: ossia tre trombe di vetro sostenute da stativi e corredate di sistema di amplificazione audio.

"Non si tratta solo di una scultura o di una installazione - ha spiegato al giornale l'artista, il 42enne Francesco Cavaliere di Piombino (Livorno) - ma di un vero e proprio strumento musicale che ho portato in diversi concerti e performance sonore, come ad esempio al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Xilema è speciale per me, ci tengo molto e quello che è successo mi ha dato un dispiacere infinito. Ma, quando siamo di fronte a opere così fragili, certe cose possono succedere".