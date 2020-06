Open days di endoscopia al Mater Olbia per prevenzione cancro colon retto

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Al via in Sardegna, al Mater Olbia Hospital, la prima edizione degli Open days di endoscopia, giornate dedicate alla prevenzione del tumore al colon retto in cui la struttura metterà a disposizione dei pazienti le conoscenze multidisciplinari e le tecnologie più all’avanguardia per la diagnosi di questa malattia. In particolare, sarà offerto uno screening endoscopico gratuito a pazienti con sangue occulto positivo e rettorragia. Quattro le giornate dedicate: 11, 12, 18 e 19 giugno. Lo screening e la colonscopia per il tumore del colon-retto - ricorda una nota - possono salvare la vita. Secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum aggiornato al 2019, il cancro al colon retto rappresenta la seconda neoplasia più diffusa. In Italia si contano infatti circa 49 mila casi ogni anno, anche se oltre 6 pazienti su 10 risultano vivi 5 anni dopo la diagnosi della patologia. Solo in Sardegna si stimano tra i 1.300-1.500 nuovi casi l’anno con un’incidenza che continua ad aumentare soprattutto per la popolazione maschile. È fondamentale perciò intervenire tempestivamente con una diagnosi precoce. Per usufruire del servizio completamente gratuito sarà sufficiente prenotarsi chiamando al numero dedicato 0789 1899 444 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 15.30). "Abbiamo messo a punto un percorso di cura multidisciplinare esclusivamente dedicato a questa patologia", spiega Milutin Bulajic, responsabile dell’Unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. "Si tratta del secondo tumore più diffuso tra le donne dopo quello alla mammella e il terzo per gli uomini, dopo prostata e polmone. Lo screening tramite esame delle feci è fondamentale ma, soprattutto poter fare un esame endoscopico, consente spesso di curare contestualmente ed eradicare la patologia. Scoprire un tumore del colon-retto precocemente con la colonscopia, cioè quando è piccolo e localizzato senza coinvolgimento di altri organi, cambia la storia della malattia".