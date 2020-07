Open Arms, Renzi: voteremo a favore del processo per Salvini

Roma, 30 lug. (askanews) - "Abbiamo votato e ci accingiamo a votare nuovamente a favoredell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini. E diciamo che se ci fosse una richiesta di autorizzazione al processo per il senatore ex ministro deiTrasporti, voteremmo comunque a favore: perché se non c'è l'interesse pubblico premimente per Salvini, non c'è neanche per Toninelli"".Non ha dubbi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato: l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini va processato per il caso Open arms, la nave bloccata per 19 giorni senza far sbarcare i 164 migranti soccorsi nell'agosto 2019. Vicenda per la quale il leader della Lega è accusato di sequestro di persona con minori coinvolti, un reato che prevede una pena fino a 15 anni di carcere.Non si blocca l'immigrazione tenendo un barcone al largo, ha rincarato la dose Renzi."Aumenti i follower su facebook - ha detto - non blocchi l'immigrazione. È la visione populista dell'immigrazione perché se vuoi bloccare l'immigrazione devi gestire a monte i processi, andare a fare investimenti in Africa, avere una visione europea, partecipare alle riunioni europee; devi fare fare esattamente il contrario di quanto il governo Conte I ha fatto".Pronta la replica di Salvini: ho agito per difendere i confini italiani - ha detto - e lo rifarei."Questa è una nave pirata - ha detto - che era autorizzata ad avere a bordo 19 migranti, ne aveva a bordo oltre 100. Se c'è qualcuno che ha messo a rischio le persone è il suo comandante, non un ministro che ha difeso il suo Paese".