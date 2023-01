Ondei, aumento numero richieste asilo

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Nella sezione immigrazione presso il Tribunale di Milano è stato registrato un "impressionante aumento delle procedure in materia di protezione internazionale e di asilo politico". Lo ha spiegato il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. Il giudice, alla guida del distretto, ha osservato che "le sopravvenienze in materia di immigrazione sono passate da 1.998, nel periodo precedente, a 2.479, nel periodo in esame", ossia il 2022. "Come puntualmente rilevato nella relazione del Tribunale di Milano, ciò ha acuito le criticità già determinate dal numero insufficiente del personale, di magistratura e iconicamente la situazione di quella sezione". (ANSA).