Nuova ondata di maltempo in arrivo: le regioni a rischio. Continua l’estate da incubo

Una forte ondata di maltempo è in arrivo in Italia, con allerta gialla su gran parte del Paese. Già scattata l'allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e Calabria e per oggi è prevista anche in Lombardia. Allerta arancione per temporali anche in Emilia-Romagna per sabato e domenica. In Liguria forti piogge con raffiche di vento dai 60 a 100 chilometri orari: condizioni che fanno aumentare le preoccupazioni per il moncone ovest del ponte Morandi di Genova, giudicato dai periti in uno stato 'grave, se non gravissimo'.

Già numerosi disagi

Sono già tanti i disagi legati al maltempo. La pioggia ha messo ko diverse zone di Palermo che sono state completamente allagate: strade come fiumi, auto e motociclette sommerse dall'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con le idrovore. In Puglia un violento nubifragio ha colpito nella serata di giovedì Grottaglie. Numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall'acqua, con i passeggeri a bordo. L'equipaggio di una volante ha salvato un bambino di 4 anni intrappolato insieme alla famiglia in macchina: la vettura era sommersa dall'acqua fino ai finestrini. In salvo anche i genitori. Situazione preoccupante anche in Sardegna dove una bomba d’acqua ha colpito il paese di Bono causando numerosi disagi.

Le previsioni per le prossime ore

"Oltre a generare una veloce fase di diffuso maltempo, particolarmente intensa al Nord tra sabato sera e domenica mattina, questo fronte temporalesco – sottolineano gli esperti - metterà fine al caldo intenso e all'afa che negli ultimi giorni ha coinvolto il Centronord, grazie alla massa d'aria più fresca che lo accompagna. Le temperature caleranno soprattutto da domenica e a partire dalle regioni centro-settentrionali: al Nord il calo sarà marcato, fino a 10-15 gradi in meno nel settore di Nord-Est nell'arco di sole 48 ore, mentre al Sud la diminuzione sarà più contenuta, favorita però da un rinforzo dei venti settentrionali tra domenica e l'inizio della prossima settimana". Secondo i meteorologi di Epson Meteo, "il rischio di temporali aumenterà già da questa sera anche al Nord, mentre al Sud si registrerà una residua instabilità.