Ondata di maltempo su tutta Italia, pioggia, grandinate e neve

Roma, 5 mag. (askanews) - Un'ondata di maltempo ha investito tutta Italia, con neve sulle Alpi e le Prealpi, nevicate e grandinate sparse anche in Toscana e Marche, precipitazioni da nord a sud, vento forte e mareggiate.Una vasta e profonda area perturbata proveniente dall'Europa settentrionale ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. L'aeronautica militare prevede per la giornata di oggi cielo coperto e precipitazioni diffuse a Nord, con neve oltre i 400-500 metri su alpi e prealpi centro orientali, appennino ligure e rilievi emiliani. I fenomeni si attenueranno tra pomeriggio e sera ad eccezione di Emilia Romagna e basso Veneto. Al centro e in Sardegna sono previste nuvolosità e precipitazioni, con temporali che dalla Toscana si estenderanno dapprima a Lazio ed Umbria poi alle restanti regioni. In particolare su Toscana e Marche non mancheranno grandinate e nevicate con quota neve localmente in calo fino a 500 metri in serata. Sulla Sardegna è prevista l'attenuazione di nubi dalla sera. A sud e in Sicilia, infine, l'aeronautica militare prevede rovesci su tutto il settore tirrenico, precipitazioni sulla Puglia in attenuazione nel pomeriggio.Calano le temperatura minime, anche sensibilmente, in particolare al centro-nord e sulla Sicilia. I venti sono previsti forti in tutto il paese. I mari sono da molto agitato a localmente grosso a largo della Sardegna, da agitato a molto agitato in Liguria, agitato l'adriatico settentrionale, il tirreno, il canale di Sardegna e dalla sera lo stretto di Sicilia, da mosso a molto mosso l'adriatico centro meridionale.In vista dell'ondata di maltempo, nella giornata di ieri la Protezione civile aveva valutato per oggi allerta arancione su gran parte dell'Emilia-Romagna e gialla sui restanti settori emiliani, allerta gialla anche sulla Liguria, gran parte del territorio di Veneto, Lombardia e Puglia oltre che su tutti i bacini di Toscana, Umbria, Marche e Lazio.