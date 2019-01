In arrivo una nuova ondata di gelo al Centrosud, neve anche a bassa quota. Ecco le regioni più colpite

Neve a quote pianeggianti nelle Marche ed in Abruzzo; fiocchi che imbiancheranno diverse città del Centrosud, ed in particolare L'Aquila e Campobasso; temperature in calo anche di 5-7 gradi. E' in arrivo una nuova ondata di gelo che, anche se non 'estrema' come quella della scorsa settimana, porterà nuovamente una parte dell'Italia sotto zero. A causarla, secondo quanto spiega Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com, "è la perturbazione artica che nasce dalla Scandinavia, che passerà sui Balcani per poi giungere sull'Adriatico. Si avrà quindi, già a partire da mercoledì - il picco sarà tra giovedì e venerdì - una nuova irruzione di aria artica principalmente nelle regioni centrali adriatiche". (Guarda il Meteo)

Venti forti e mareggiate in Sardegna

Forti venti e mareggiate previsti per le prossime ore hanno spinto la Protezione civile della Sardegna a diramare un avviso di condizioni meteo avverse. L'attenzione elevata è scattata alle 14 di oggi e proseguirà fino alla mezzanotte di mercoledì. L'Isola è interessata da "una forte ventilazione occidentale sulle zone costiere e in prossimità dei rilievi" scrive il dipartimento, e nel corso della serata il vento di maestrale sarà più intenso. Domani invece ci sarà una prima attenuazione nella parte settentrionale del territorio. Restano, nei settori occidentali e meridionali, i venti forti fino al livello di burrasca. A nord-ovest infine sono previste mareggiate per le prossime ore.

Neve a quote pianeggianti al Sud

Marche, Abruzzo (sull'Appennino sono previsti 20-40 cm di neve sopra i 1000 metri), Puglia, Basilicata e isole maggiori saranno le regioni più coinvolte da questa fase 'gelata'. In particolare è possibile neve a quote pianeggianti (gli accumuli non saranno però importanti) su Marche ed Abruzzo, a quote collinari su Molise, Puglia, Basilicata, parte della Calabria e in Sicilia e Sardegna.

Gelo in Abruzzo, -21,3 nell'aquilano

Gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 21,3 gradi sotto lo zero registrato ai Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota. È quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'aquilano sono precipitate ovunque con quasi tutte le minime registrate nella notte sotto allo zero: tra le città più fredde sono da segnalare i -13,2 a Navelli, -12,7 all'Aquila, -12,4 a Luco dei Marsi, -10,2 ad Avezzano, -8,4 a Tagliacozzo e -7,1 a Capestrano.

Scuole nel Salernitano

Scuole chiuse in alcuni comuni dei comprensori del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. A seguito del perdurare dell'allerta meteo, diversi sindaci hanno emanato apposite ordinanze di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. In particolare le attività didattiche sono sospese per la giornata di oggi nei comuni di Caggiano, Montesano sulla Marcellana e Teggiano. A Padula, invece, le scuole rimarranno chiuse martedì e mercoledì.

Al Nord temperature sopra la media

Per quanto riguarda il resto dell'Italia, al Nord Ovest il clima sarà siccitoso e le temperature sopra la media a causa dei venti di foehn, mentre mancherà ancora la neve sulle Alpi, ma faranno eccezione Tirolo, Alto Adige e Valtellina.