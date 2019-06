Arriva il caldo record, anche 40 gradi al Centro-Nord. Ondata tra le più intense in 10 anni

E' in arrivo una delle più intense ondate di caldo dell'ultimo decennio in Europa, con punte di 40 gradi anche in Italia e in particolare al Centro-Nord. Per i meteorologi di 3Bmeteo e Meteo Expert, l'ultima settimana di giugno si prospetta rovente, con possibili temperature record in alcune Capitali europee. La poderosa ondata di caldo dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno, sono attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Milano, Bologna, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari.

Dagli ultimi dati, un anticiclone africano invaderà buona parte dell'Europa occidentale già a partire dalla giornata di Lunedì 24 Giugno. La massa d'aria calda transiterà sul bacino del Mediterraneo acquistando umidità, per questo motivo ci dovrebbro creare molta afa che renderà la situazione insopportabile. Le temperature inizieranno a salire vertiginosamente con punte massime oltre i 34-35°C sulle pianure del Nord e nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche.

Da Martedì 25 - si legge - ed almeno fino a Venerdì farà ancora più caldo, dovrebbero essere queste infatti le giornate più roventi. Dallo studio dei nostri modelli possiamo ipotizzare che si raggiungeranno valori intorno ai 38°C con punte di 42°C sulla Val padana, in particolare sul basso Piemonte tra Alessandria e Vercelli e poi sul Ferrarese e rodigino dove si potrà arrivare fino a 41 e 42°C. Torino e Milano toccheranno eccezionalmente i 38°C, a Cuneo record storico di 35, a Genova afosissimi 30/32 ma percepiti 40.

Il caldo si farà sentire anche in Toscana, Umbria, Lazio e parte della Sardegna. Ma se Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori il caldo e estivo è da sempre caratterizzato da fiammate fino a 40, la particolarità di quest’anno saranno valori praticamente da record pure al Nord e in Particolare sulla Valpadana e in Piemonte! Il caldo sarà particolarmente afoso poi lungo le coste dell'alto Adriatico e della Liguria cosi come sui litorali della Sardegna e delle regioni centrali tirreniche a causa degli alti tassi di umidità. Almeno fino a Domenica 30 Giugno il super caldo ci terrà compagnia, con le temperature che si manterranno di diversi gradi oltre le media attese in questo periodo.