Eccezionale ondata di caldo sul Mediterraneo: previsti anche 12 gradi sopra la media

Una (potenziale) eccezionale ondata di caldo è prevista affermarsi sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Nel weekend passaggio di testimone tra anticicloni con l'arrivo dell'ancora più caldo anticiclone sub-tropicale farà aumentare le temperature che raggiungeranno picchi anche i 12°C sopra la media.

Temperature record

La temperatura prevista alla quota di 1500m circa sarebbe da record per il periodo. Questo comporterebbe temperature molto elevate al suolo, localmente anche superiori ai 42-43°C al Centro Sud, con potenziali nuovi record di caldo. Ma oltre all'intensità della massa d'aria in arrivo altra caratteristica sarebbe l'estensione del caldo anomalo, dalla Spagna orientale all'Italia.

Sabato bollino rosso in 16 città

Impennata, sabato, del numero delle città con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per la salute di tutta la popolazione: saranno ben 16. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero, che prende in considerazione 27 centri urbani. Già oggi sono 10 le città con il bollino rosso e sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. All'elenco sabato si aggiungeranno Bari, Cagliari, Messina, Pescara, Catania e Civitavecchia.

Da domenica escalation termica

Domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Sarà l'inizio di un'escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città. Dalla prossima settimana l'anticiclone africano raggiungerà il massimo della potenza e sono previste temperature anche di 12°C sopra la media del periodo. In Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. Sono Previsti poi fino a 45°C in Puglia, fino a 39-40°C al Nord, e in Sardegna e Sicilia picchi di 48°C. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C. Da domenica i valori notturni staranno sopra i 20-22°C su tante città e ci si metterà anche l'afa ad accentuare il disagio fisico.

Le cause

La causa è da ricercarsi da una concausa di eventi. Il cambio di scenario ha portato una massa d'aria più fredda verso le Canarie. Come risposta è risalita una massa d'aria molto calda che in questi giorni sta portando temperature bollenti tra Nord Africa e Medio Oriente. Nel contempo i monsoni dell'Africa Occidentale spingono tutta la fascia anticiclonica sub tropicale verso Nord. Così l'Italia non solo si trova inserita nel flusso molto caldo ma si trova anche sotto i moti discendenti dell'anticiclone che causano un ulteriore aumento termico per compressione della massa d'aria.

Tendenza meteo

Secondo la tendenza a lungo termine un indebolimento dell'anticiclone africano sarebbe possibile dopo il 20 a partire dal Nord mentre il gran caldo africano seppur in attenuazione continuerebbe sulle altre regioni, specie su quelle del Sud.