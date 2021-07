Oms: “Catastrofe assoluta con il ritardo delle vaccinazioni dei bimbi”. Esperti divisi tra rischi e benefici

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia sul rischio di una "catastrofe assoluta" se il pericoloso ritardo nella vaccinazione dei bambini a causa della pandemia di Covid-19 non verrà recuperato e se le restrizioni sanitarie verranno revocate troppo rapidamente. "Nel 2021 abbiamo il potenziale per una catastrofe assoluta", ha avvertito oggi la dottoressa Kate O'Brien, direttore del dipartimento di immunizzazione dell'Oms a Ginevra. La pandemia ha costretto infatti a dirottare risorse e personale verso la lotta al Covid, e molti servizi sanitari hanno dovuto chiudere o ridurre l'orario.

L’allarme dell’Oms

Le persone erano anche riluttanti a spostarsi per paura della contaminazione, quando le misure di contenimento non le vietavano. I bambini non protetti e la revoca troppo rapida delle restrizioni sanitarie contro il Covid - che hanno anche parzialmente protetto alcune malattie infantili - stanno già avendo i loro effetti, con ad esempio focolai di morbillo in Pakistan, ha affermato il funzionario dell'Oms. Questi due fattori combinati sono "l'assoluta catastrofe contro la quale stiamo lanciando l'allarme ora, perché dobbiamo agire ora per proteggere questi bambini", ha sottolineato la O'Brien.

Vaccinazioni bimbi nel mondo

I vaccini pediatrici rappresentano un tema controverso, non c’è da stupirci se attualmente non c’è una strategia uniforme nel mondo occidentale per qunato riguarda la somministrazione del siero anti-covid . Alcuni paesi li stanno somministrando (Usa, Israele, Italia), altri invece li hanno limiti solo ai bambini con patologie pregresse gravi – disabilità neurologiche, problematiche respiratorie -, escludendo quindi i bambini sani (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio). A questi va aggiunta una terza via, quella dei paesi che hanno scelto di escludere in toto i bambini (Portogallo, Irlanda, Norvegia, Islanda).

Cosa dicono gli esperti

Vaccinare i più piccoli è l’unico modo per ottenere la tanto agognata immunità di gregge dice l’Oms. Ma gli esperti sono divisi. Dominic Wilkinson e Andrew Pollard, docenti dell’Università di Oxford, e Ilora Finlay della Cardiff University, sono contrari perché secondo loro non è ancora chiaro se i benefici superano i rischi. Sulla barricata opposta Lisa Forsberg dell’Università di Oxford e Anthony Skelton dell’University of Western Ontario, secondo cui indugiare sarebbe sbagliato perché vaccinare i bambini li proteggerebbe dalla malattia e porterebbe all’uscita del tunnel pandemico.

Le posizioni degli virologi italiani

Le posizioni non sono tutte allineate, anche in Italia. Alberto Villani, direttore del Dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha detto anche i bambini sotto i 12 anni hanno “diritto a essere protetti. Sono già in fase avanzata le procedure di autorizzazione presso gli enti regolatori ed è verosimile che in pochi mesi si arriverà a disporre del vaccino 6-12, forse già in autunno”. “Fino ai 18 anni i rischi legati al Covid sono irrilevanti”, queste le parole Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, qualche settimana fa. Israele è uno dei paesi con la più alta percentuale di vaccinati al mondo, anche rispetto alle somministrazioni pediatriche, e può essere un punto di riferimento per capire cosa potrebbe accadere anche in Italia Di tutt’altro avviso Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e Microbiologia clinica all’Università di Padova, secondo il quale sarebbe opportuno essere più cauti. Crisanti infatti ha ricordato che “è giusto fare sempre un rapporto costi–benefici. Ora si stanno facendo dei trial verso i più giovani, stanno emergendo cose positive e cose che suggeriscono un’attenzione maggiore, bisogna solo aspettare”. Intanto, entro la fine del 2021 potrebbe arrivare la richiesta di via libera, da parte di Pfizer-BioNTech, addirittura per i piccolissimi, ossia per i bambini dai 6 mesi ai 2 anni.

Prenotazioni vaccini in Italia

Praticamente nel nostro Paese tutte le regioni italiane hanno avviato le prenotazioni vaccinali per i ragazzi dai 12 anni. Con qualche eccezione (Marche, Piemonte e Toscana al momento accettano prenotazioni solo dai 16 anni in su) si procede anche con le vaccinazioni della fascia di popolazione più giovane. Secondo i numeri del Governoo siamo però ben lontani dagli obiettivi desiderati: attualmente solo il 40,5% della popolazione over 12 ha completato il ciclo di vaccinazione. Una percentuale ancora troppo bassa, per questo motivo le società scientifiche scendono in campo con comunicazioni alla cittadinanza e raccomandazioni ufficiali.