L’allarme dell’Oms: “Con lo tsunami Omicron-Delta impennata di ricoveri e morti. Ospedali a rischio collasso”

Lo "tsunami" dei casi prodotto dalla combinazione della variante Delta e della variante Omicron rischia di "portare i sistemi sanitari sull'orlo del collasso". Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Questa situazione esercita, e continuerà a farlo, una pressione enorme su un personale sanitario già esausto", ha affermato il numero uno dell'Oms che si è detto "molto preoccupato" e ha nuovamente invitato le nazioni più ricche a condividere equamente i vaccini con quelle più povere.

La variante omicron

"Omicron si sta muovendo così rapidamente che, oltre alla vaccinazione, sono necessarie anche misure sociali di salute pubblica per arginare l'ondata di infezioni, proteggere gli operatori e i sistemi sanitari, aprire le società e mantenere i bambini a scuola", ha osservato il Dg Oms evidenziando che "la pressione sui sistemi sanitari non è solo" legata ai "nuovi pazienti Covid che richiedono il ricovero in ospedale, ma anche a un gran numero di operatori sanitari che si infettano a loro volta".

I non vaccinati

E poi ci sono i non vaccinati "i quali risultano molte volte più a rischio di morire per entrambe le varianti". E su questo fronte Tedros ha puntato il dito contro la disinformazione "spesso diffusa da un piccolo numero di persone". E' stata "una distrazione costante, che ha minato la scienza e la fiducia negli strumenti sanitari salvavita. Nelle enormi ondate di casi Covid attualmente osservate in Europa e in molti Paesi del mondo, la disinformazione che ha portato a esitazioni sul vaccino si sta ora traducendo nella morte sproporzionata dei non vaccinati".

Aumenta l’incidenza

"Il rischio complessivo legato alla nuova variante Omicron" del covid "rimane molto elevato. Evidenze consistenti mostrano che questa variante ha un vantaggio di crescita rispetto a Delta con un tempo di raddoppio" dei casi "di 2-3 giorni. Si osserva un rapido aumento dell'incidenza in un certo numero di Paesi, compresi quelli in cui Omicron è diventata la variante di Sars-CoV-2 dominante, come il Regno Unito e gli Stati Uniti", ha rilevato l'Oms nell'aggiornamento epidemiologico settimanale.

Rischio ospedalizzazione

“I primi dati arrivati da Regno Unito, Sudafrica e Danimarca suggeriscono che c'è un rischio ridotto di ospedalizzazione per Omicron rispetto alla variante Delta, tuttavia - ha aggiunto l'Oms - sono necessari ulteriori dati per comprendere i marker clinici di gravità della malattia compreso l'uso di ossigeno, il ricorso a ventilazione meccanica e i decessi e capire in che modo la gravità può essere influenzata dalla vaccinazione o da una precedente infezione".

Aumentano i contagi

Intanto il contagio continua a correre. "Nella settimana 20-26 dicembre, dopo un graduale aumento da ottobre, il numero globale di nuovi casi è cresciuto dell'11% rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono rimasti stabili. Questo equivale a poco meno di 5 milioni di nuovi casi e oltre 44.000 morti". Al 26 dicembre, sono stati registrati oltre 278 milioni di casi e poco meno di 5,4 milioni di morti nel mondo.

La situazione nel mondo

Fra i 5 Paesi con il maggior numero di nuovi casi segnalati c'è, questa settimana, anche l'Italia, con 257.579 nuovi contagi, +62%, insieme a Stati Uniti (1.185 653 nuovi casi settimanali, +34%), Gran Bretagna (611.864, +20%), Francia (504.642, +41%) e Germania (197.845, -30% rispetto alla settimana precedente).