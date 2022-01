E se il Covid, nella sua ultima versione, somigliasse, davvero, a un raffreddore?

Il racconto che arriva dalle corsie ospedaliere, ormai, è univoco. “Tranne coloro che non sono vaccinati, che in qualche caso hanno una situazione polmonare terribile, spaventosa, mai vista nelle precedenti ondate – racconta un radiologo ospedaliero - le lastre evidenziano casi che non hanno nulla a che vedere con quelli degli anni scorsi e qualche volta, se non lo vedessimo scritto sulle cartelle cliniche dei pazienti, non sapremmo nemmeno che sono malati di Covid".

Insomma, a differenza della devastante versione iniziale e di quella ancora peggiore della seconda ondata e anche della Delta, la variante Omicron potrebbe essere davvero quella che segna lo spartiacque fra la pandemia e un’endemia.

Omicron è più contagiosa ma meno pericolosa

Intendiamoci, l’influenza stagionale e il raffreddore o simili non sono il sogno di nessuno, ma è chiaro che potremmo essere di fronte a qualcosa di estremamente diverso rispetto al dramma epocale che abbiamo vissuto. Tutti gli studi in arrivo dal Sudafrica e dal Regno Unito, che sono i primi Paesi in cui la variante Omicron si è diffusa, dicono due cose: che questa variante è molto più contagiosa, come testimonia anche il numero enorme di positivi oggi in Italia – dovuti però anche al numero di tamponi che vengono fatti, con code chilometriche fuori dalle farmacie – ma è anche molto meno pericolosa.

Coetzee: "Una malattia leggera senza sintomi importanti"

Tutto parte dal primo racconto di Angelique Coetzee, presidente dell' Associazione dei medici del Sudafrica, dove è stata sequenziata per la prima volta la nuova variante: “Omicron – spiegò la dottoressa, che è stato il primo medico ad allertare le autorità sulla diffusione dei nuovi sintomi fra i suoi pazienti a Pretoria - provoca una malattia leggera senza sintomi importanti". I primi pazienti erano giovani, molto stanchi, un bambino di sei anni aveva una frequenza cardiaca molto alta. Ma, soprattutto, nessuno dei pazienti sudafricani aveva perso il gusto o l’olfatto, come avveniva nei mesi precidenti: "I loro sintomi erano molto diversi e molto lievi rispetto a quelli che avevo trattato prima", ha raccontato la dottoressa Coetzee al Telegraph.

Bassetti: "Un’avversaria evidentemente più affrontabile”

E tutto questo è concordante con i primi dati consolidati riguardo a molti casi e anche con le prime evidenze della cura di Omicron in Italia. Spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, l’ospedale più grande d’Europa, e responsabile ligure del Dipartimento regionale di Malattie Infettive: “C’è da augurarsi a mio avviso che, guardando i dati, la variante Omicron sostituisca presto la Delta, perché la Omicron è un’avversaria evidentemente più affrontabile”. E conferma: “I dati sia del Sudafrica che dell’Inghilterra dimostrano che la variante Omicron è più contagiosa ma meno grave e risulta coperta dalla vaccinazione con tre dosi”.

E anche Andrea De Maria, che lavora in corsia fianco a fianco con Matteo Bassetti, in prima linea e studia il virus, segna anche un limite temporale sulla speranza di mutazione del Covid, “che muta come tutti i virus. Ma se la mutazione andasse nella direzione di una prevalenza di Omicron che soppiantasse le altre varianti e a primavera dovessero essere confermati i dati attuali, allora davvero potremmo scrivere un’altra storia”.

Le voci sanitarie si sommano anche a quelle della politica ed è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a spiegare ai microfoni di Rtl102,5 che “Non c’è dubbio che siamo di fronte a una situazione in cui la variante Omicron sta aumentando in maniera importante il numero dei contagi. Fortunatamente dobbiamo dire che non vi è la solita proporzione dell’aumento per quanto riguarda i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva".

Record di contagi senza un aumento esponenziale dei ricoveri

E Giovanni Toti, che oltre ad essere il presidente della Regione è anche l’assessore alla Sanità della Liguria, conferma che, nella sua regione (ma il discorso vale per tutte le regioni italiane) c’è il record storico di positività, mai così alte dall’inizio della pandemia, ma a questi numeri non corrisponde fortunatamente un aumento esponenziale dei ricoveri. E, come sempre, la Liguria è un osservatorio privilegiato per la composizione anagrafica della Regione, la più anziana d’Italia e quindi quella più significativa da studiare.

Il peso dei vaccini

Ovviamente, a contribuire a questi numeri e a questo risultato è il peso dei vaccini, che è stato decisivo per diminuire la mortalità e trasformare quello che era un dramma in una malattia. "I dati riportati da un recente documento della società di Igiene – spiega Filippo Ansaldi, che è il direttore generale di Alisa, l’agenzia sanitaria della Regione Liguria – testimoniano che un over 80 non vaccinato corre 56 volte un rischio maggiore di morte rispetto ad un vaccinato con tre dosi e corre 85 volte un rischio maggiore di finire in terapia intensiva rispetto ad un vaccinato sempre con tre dosi”.

La cura del Covid impedisce spesso la "normale" attività sanitaria

Tutto questo si porta dietro ulteriori problemi, a partire dal fatto che la cura del Covid impedisce spesso la “normale” attività sanitaria ospedaliera. E alcuni ospedali hanno bloccato o rinviato anche le “normali” operazioni previste. Regione Liguria, ad esempio, per evitare questo ha varato un apposito programma, che si chiama “Restart Liguria”, affidato a Pino Profiti, uno dei manager sanitari più quotati in Italia, che alla guida del Bambin Gesù di Roma ha ottenuto straordinari risultati, aprendo anche sedi decentrate soprattutto al Sud che hanno limitato drasticamente i “viaggi della speranza”.

Insomma, se ci riesce qualcuno, ci riesce Profiti. La scommessa attuale, quella di non bloccare la medicina “non Covid” è altrettanto importante e anche Angelo Gratarola, che è il responsabile del Dipartimento regionale emergenza urgenza, cioè pronto soccorso e terapie intensive della Liguria, il punto di maggior osservazione di ogni accesso in ospedale, spiega: “Si chiude una settimana dove è stata evidenziata una circolazione del virus importante ma con un dato positivo, evidente: oggi la circolazione sta decelerando, lo dimostra il carico di malati negli ospedali, che non sta togliendo risorse per la cura di tutte le altre patologie oltre al Covid. Non dimentichiamoci infatti che l’anno scorso si curava, nel medesimo periodo, una sola malattia. Oggi invece tutte le patologie sono gestite, sia in elezione che in urgenza e ciò è merito della campagna vaccinale”.

E qui sta il punto. Perché in tutti questi mesi, ormai quasi due anni, ci sono altre vittime del Covid, non conteggiate nella contabilità ufficiale: tutti coloro che hanno altre malattie e non sono stati curati. O, peggio, coloro che non sono stati ricoverati in questi mesi perché le terapie intensive erano piene di No Vax.