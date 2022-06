I numeri parlano chiaro: siamo nel pieno dell'ondata di Omicron 5. Il bollettino certifica il record di contagi dal 27 aprile scorso (83 mila) e a luglio i positivi in isolamento potrebbero arrivare a quota due milioni. Un numero che, sommato a chi va in vacanza, rischia di paralizzare il paese. Attualmente in quarantena ci sono 767 mila persone. Almeno ufficialmente. Perché si tratta soltanto di chi ha comunicato la positività al ministero della Salute. In realtà i positivi sommersi sarebbero il triplo.

I numeri dei contagio

In Italia, nelle ultime 24 ore è stata toccata quota 83.555 nuovi casi contro i 24.747 di lunedì. I test sono arrivati a 717.400 grazie ad antigenici e molecolari: appena 100.959 i tamponi effettuati martedì. I dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute dicono che bisogna risalire al 22 marzo scorso per trovare un numero verso i 100 mila (furono registrati 96.365 nuovi positivi) mentre l’ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio, con 101.864 contagi in un giorno. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, fa notare come la grande contagiosità dipenda anche dalla capacità di Omicron 5 di colpire chi è già stato contagiato. “Oggi abbiamo percentuali di reinfezioni all’8,4%, ricordo che nel periodo in cui circolava Delta eravamo al 2%”. Inoltre, dice sempre Locatelli “osserviamo un incremento virale per il venir meno delle misure di protezione”.

Positivi “nascosti”

Intanto virologi e infettivologi hanno lanciato l’allarme sui positivi “nascosti” in giro per l’Italia. Nel nostro Paese la procedura di segnalazione di positività prevede che nel momento in cui un paziente ha una diagnosi di tampone positivo a Sars-Cov-2 deve avvisare il medico di famiglia e il ministero. Tuttavia all’appello mancano tutti quelli che pur essendo stati contagiati sono risultati negativi a dei test fai-da-te utilizzati sempre più spesso nelle case degli italiani. Inoltre a questi numeri bisogna aggiungere i casi i cui il test di autodiagnosi positivo non viene comunicato dai cittadini. Per questo motivo gli esperti ritengono che il numero dei positivi in giro l’Italia e quindi in grado di contangiare altre persone sia almeno il triplo di quello ufficiale.

Sintomi e cure

I sintomi più comuni di Omicron BA5 sono la febbre e il mal di gola. L’alterazione però si ferma di solito a 38-39 gradi. C’è anche una minore incidenza della perdita dell’olfatto e del gusto. Mentre la febbre, così come per l’influenza, si accompagna a dolori muscolari e alle articolazioni. Omicron 5 provoca un'infezione "come tutte le altre" legate alla variante Omicron del virus Sars-CoV-2 che interessano principalmente le alte vie respiratorie" ma presenta una contagiosità maggiore. Altre caratteristiche sono il mal di gola “da Covid”, ovvero una faringodinia diffusa tra faringe e tonsille. Infine, la debolezza generale e l’inappetenza. E le cure? Massimo Andreoni spiega che “per le persone con febbre e dolori il consiglio è di prendere antinfiammatori e antipiretici”, cioè ibuprofene o simili e paracetamolo. Servono a contrastare i sintomi. “Non vanno presi invece il cortisone e gli antibiotici”. Per un paziente fragile o un anziano si possono usare gli antivirali o gli anticorpi monoclonali.

“Liberare” gli asintomatici?

In Portogallo Omicron 5 ha provocato una crescita nei contagi per due mesi. Poi i positivi sono scesi. In Italia la ripresa dei contagi è cominciata all’inizio di giugno. C'è chi si attende un calo dei positivi per la fine di luglio. Di fronte a queste previsioni, tra gli esperti c’è chi punta a “liberare” i positivi, evitando l’isolamento domiciliare almeno agli asintomatici. Altri invece sono decisamente contrari perché la circolazione del virus ne favorisce la mutazione e inoltre si metterebbero a rischio i fragili e coloro che non hanno potuto vaccinarsi. Dal Governo Draghi al momento non è stata comunicata nessuna decisione.