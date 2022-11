Omicidio Asti, padre uccide figlio a Canelli. Non si conoscono i motivi del gesto

Tragedia familiare questa mattina a Canelli, nell'astigiano. A quanto si apprende un padre avrebbe ucciso il figlio. Sull'accaduto, sul quale al momento sono stati resi noti altri dettagli, stanno indagando i carabinieri. A quanto si apprende, l’autore dell’omicidio si troverebbe in questo momento nella caserma dei carabinieri di Canelli per essere ascoltato dagli investigatori. Ancora non si conoscono le cause del gesto. Si tratta di una famiglia del posto, residente a Canelli da tempo. L'uomo sarebbe stato arrestato e portato in caserma. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Asti.