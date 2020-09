Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli vogliono restare in isolamento: "hanno paura di ritorsioni di altri detenuti"

Mario Pincarelli, Gabriele Bianchi e Marco Bianchi vorrebbero rimanere in isolamento in carcere anche quando sarà finita la quarantena legata alle nuove regole previste dal Covid. A chiederlo sono stati i loro stessi legali per paura che possano subire ritorsioni dagli altri detenuti del carcere di Rebibbia vista l’eco che ha avuto il brutale omicidio di Willy Monteiro Duerte di cui i tre sono accusati insieme a Francesco Belleggia, che ha ottenuto il beneficio dei domiciliari. Lo scrive il Messaggero spiegando che i tre dovrebbero restare in celle singole per altri sette giorni ma i loro legali hanno chiesto al giudice ei vertici del Dap di valutare il prolungamento dell'isolamento.

Garante: "Valutare adeguata forma di isolamento"

Il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia non ha escluso che questo possa accadere, sottolineando come la loro detenzione fino ad oggi si è svolta "senza anomalie". "Trascorse le due settimane di isolamento precauzionale per il Covid effettivamente si dovrà valutare una adeguata forma di isolamento cautelativo per impedire che i tre possano essere oggetto di attenzioni per così dire sgradite all'interno del carcere", spiega il Garante. Il carcere non è un mondo a sé e anche dietro le sbarre "l'uccisione di Willy Monteiro ha avuto una eco mediatica molto forte e ha impressionato gli italiani non solo quelli che sono a casa ma anche coloro che sono detenuti, serve attenzione".

L’accusa di omicidio volontario

Tuttavia i tre potrebbero rimanere in isolamento anche per esigenze cautelari e per evitare l'inquinamento delle dichiarazioni rese di fronte al gip. Considerato anche il fatto che la loro posizione giudiziaria si è aggravata nella giornata di venerdì, quando la Procura ha formulato a carico degli aggressori del 21enne l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. A determinare il passaggio dal reato di omicidio preterintenzionale a uno ancor più grave, è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al pm di Velletri Luigi Paoletti, titolare delle indagini. Nella consulenza autoptica, infatti, Potenza ha parlato senza mezzi termini di “colpi assestati e non casuali”. Willy, insomma, è deceduto per i violentissimi colpi inferti dagli aggressori che hanno agito - è questa adesso l'ipotesi di chi indaga - con la consapevolezza di provocare lesioni mortali".

Caccia alle ragazze della scappatella

Intanto i carabinieri della compagnia di Colleferro continuano ad ascoltare i testimoni della tragica serata. Non è escluso che gli investigatori possano sentire anche le tre ragazze con le quali i fratelli Bianchi e un loro amico hanno detto di aver avuto un rapporto sessuale nei pressi del cimitero di Colleferro poco prima della rissa. Sono stati proprio Marco e Gabriele Bianchi a raccontare al gip che si erano allontanati dal pub di Colleferro, dove avevano trascorso la serata con altri amici, per appartarsi con le ragazze, di cui hanno detto di non ricordare i nomi. Inoltre i due fratelli hanno sempre sostenuto di essere intervenuti solo per sedare una rissa e di non aver partecipato al pestaggio. Le testimonianze dello stesso Belleggia e di altri testimoni li contraddicono.