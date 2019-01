Omicidio Vannini, 5 anni per Ciontoli: proteste in aula

Roma, 29 gen. (askanews) - Omicidio colposo. Per quest'accusa è stato condannato, in secondo grado, a 5 anni di reclusione Antonio Ciontoli, in relazione alla morte di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri (Roma) morto a venti anni nel maggio 2015 a casa della fidanzata, a Ladispoli, sul litorale laziale.Ciontoli in primo grado era stato condannato a 14 anni. I giudici della Corte d'assise d'Appello di Roma hanno invece confermato le pene a tre anni per la moglie Maria e i figli Martina e Federico. Assolta la fidanzata di quest'ultimo, Viola.Alla lettura del dispositivo Parenti e amici di Vannini hanno inscenato proteste davanti ai giudici: i genitori della vittima hanno gridato "strappiamo il certificato elettorale: è una vergogna!"."Chi protegge questi personaggi? Mio figlio è stato lasciato agonizzante mentre poteva salvarsi se fosse stato soccorso per tempo", ha detto la mamma di Marco Vannini, la signora Marina Conte, rispondendo ai giornalisti: "E' una vergogna. Qui sono tutti venduti. Non è possibile. Io e mio marito strappiamo la tessera elettorale".Intorno gli amici avevano magliette con la foto di Marco, molti strillavano e protestavano fuori dall'edificio del tribunale. Papà Valerio ha trattenuto a stento le lacrime: "Non può valere 5 anni la vita di mio figlio. Dove sta la legge? Lui era nel fiore degli anni. Aveva il futuro davanti..."."Vergogna, è uno schifo!", ha continuato la madre di Vannini, cercando anche di avvicinarsi al banco della corte. Molti parenti e amici della vittima, presenti in aula, hanno urlato contro i giudici: "Venduti, non c'è Stato per Marco!".Il presidente Andrea Calabria ha alzato il tono: "Rischiate l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Non si può interrompere la lettura di una sentenza".