Omicidio Trieste: ragazza contesa non avrebbe detto tutto

(ANSA) - TRIESTE, 18 GEN - Le prime dichiarazioni rese da Letizia, la ragazza contesa tra Ali e Robert, non avrebbero convinto del tutto gli inquirenti. La giovane, secondo quanto si apprende, potrebbe essere a conoscenza di più fatti e maggiori dettagli di quanto non abbia raccontato agli investigatori. Sarebbero questi, secondo quanto si apprende, i motivi che hanno indotto gli inquirenti a iscriverla nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di favoreggiamento. Ali, di 21 anni, rimane invece l'unico accusato dell'omicidio del 17enne triestino di origini serbe. Gli investigatori non hanno dubbi sul fatto che abbia agito da solo. Nel tardo pomeriggio di oggi, intanto, verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. (ANSA).