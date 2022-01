Omicidio Trieste:fiaccolata in ricordo Robert, tanti giovani

(ANSA) - TRIESTE, 16 GEN - Un lungo corteo di circa trecento persone composto quasi tutto da ragazzi, molti con candele e con cartelli con scritte affettuose, e uno striscione in particolare: "Giustizia per Robert Trajkovic" con la foto del diciassettenne che con le mani fa il segno del cuore. E' la fiaccolata svoltasi a partire da questo pomeriggio dapprima davanti alla chiesa di San Giacomo, e poi in corteo sfilando per alcune strade del centro, aperto dai genitori di Robert, distrutti dal dolore con la madre in lacrime, e il resto della numerosa famiglia. Sul piazzale antistante la piazza, uno zio della vittima ha parlato al microfono per pochi istanti sottolineando che Robert avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con il resto della famiglia nei Balcani. Una scelta che però gli è stata sconsigliata perché in famiglia molti erano in quel periodo affetti dal Covid. "Se non ci fosse stato il Covid forse Robert sarebbe ancora vivo", ha detto uno zio, ringraziando poi "dal profondo del cuore" tutti gli amici del nipote, la comunità e i triestini e tutti coloro che si stanno dando da fare per aiutare la famiglia Trajkovic. "Spero che ci sarà giustizia" ha infine concluso, la stessa frase pronunciata da uno dei fratelli di Robert. Successivamente, i presenti si sono allontanati in corteo sfilando in silenzio. Su un cartello c'era la scritta "Nostro caro figlio il tuo sorriso è ciò di cui avevamo bisogno e necessario nella vita. Il tuo futuro era la nostra gioia, eri un ragazzo da desiderare, eri un ragazzo d'oro", per concludersi con la frase "Riposa in pace angelo mio". (ANSA).