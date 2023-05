Omicidio-suicidio a Milano, l'ucciso era un uomo scomparso

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - E' stato identificato l'uomo ucciso a colpi di forbici in un appartamento in via Cogne, a Milano, delitto scoperto il 21 maggio scorso con l'intervento dei carabinieri per il suicidio di un'altra persona. Si chiamava Luigi Stefano Corsini, aveva 34 anni e il padre aveva denunciato la sua scomparsa dal quartiere milanese di Quarto Oggiaro lo scorso 17 maggio. Secondo quanto accertato dal medico legale, la sua morte risalirebbe almeno a 24 ore prima della scoperta, avvenuta a seguito del suicidio del 51enne Claudio Giannuario, avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 maggio lanciandosi nel cortile del palazzo. I carabinieri erano entrati nel suo appartamento e avevano trovato il corpo di Corsini. (ANSA).