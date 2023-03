Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010, ha ottenuto uno sconto della pena di 41 giorni in virtù del decreto "svuota carceri". Misseri è detenuto nel carcere di Lecce. Per l'omicidio della ragazzina stanno scontando l'ergastolo sua figlia Sabrina Misseri e sua moglie Cosima Serrano (cugina e zia di Sarah). Il ricorso in base al decreto svuota carceri, presentato dall'avvocato Luca La Tanza, è stato accolto il 22 febbraio scorso dal magistrato di sorveglianza di Lecce Stefano Sernia. Due le motivazioni alla base del provvedimento: Michele Misseri, vive in una cella in cui a disposizione di ciascun detenuto non ci sono neppure 3 metri quadrati e nella stessa non ci sono né la doccia né acqua calda. La decisione si basa dunque sulle precarie condizioni di vivibilità nella struttura penitenziaria del capoluogo salentino, nel periodo che va dal 9 marzo 2017 fino alla fine del 2022. L'uomo concluderà di scontare la sua pena nella primavera del 2024. (ANSA).