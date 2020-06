Omicidio Sacchi, Princi condannato a 4 anni per droga

Roma,22 giu.(Adnkronos) - - Il gup di Roma Pier Luigi Balestrieri ha condannato a quattro anni in rito abbreviato Giovanni Princi, l’ex compagno di scuola di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub in zona Appio. Per Princi, che nel processo era accusato di violazione della legge sulla droga per il tentativo di acquisto di 15 chili di marijuana, il pm Nadia Plastina aveva chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi.