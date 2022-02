Omicidio Sacchi: pm, condannare Anastasiya a 4 anni

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Luca Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga nell'ambito del processo per l'omicidio di Sacchi avvenuto nell'ottobre del 2019 a Roma. Il pm ha inoltre sollecitato ergastolo per Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto e 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l'arma usata per sparare e l'assoluzione per il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. (ANSA).