Omicidi Roma, la sorella di De Pau: “Sono morte 3 donne, non potevo non denunciarlo”. Il Gip convalida il fermo

"C'era di mezzo la morte di tre donne. Non potevo non denunciarlo”. Così Francesca De Pau, sorella di Giandavide accusato di aver ucciso giovedì scorso a Roma nel quartiere Prati tre prostitute. "Amo mio fratello ma che potevo fare? Dovevo rimanere zitta? E' giusto che paghi per quello che ha fatto - spiega la donna in un’ intervista alla Stampa - Io e mia madre gli vogliamo bene, ma stiamo male anche per quello che è successo a quelle tre poverette".

"Palava di coltello, sangue e prostitute"

Che l'assassino fosse lui "l'ho intuito subito appena ho visto la notizia in tv. So che mio fratello va a prostitute e poi quando prende la droga perde la testa. In quei momenti è capace di tutto. Prati inoltre è abbastanza vicino alla Balduina, dove abita. All'inizio non mi rispondeva. Poi alla fine siamo riusciti a parlarci al cellulare e diceva frasi sconnesse. Parlava di un coltello, di sangue, di prostitute. Ho capito che si stava riferendo all'omicidio di cui parlavano alla tv".

"Giandavide è malato"

Francesca i carabinieri li ha avvisati venerdì mattina. L'uomo è arrivato a casa sua "nella notte tra venerdì e sabato. Era in uno stato tremendo, sembrava sballato per la droga. Straparlava. Aveva un giubbotto blu chiaro con delle macchie che sembravano sangue. Giandavide è malato, ha bisogno di cure. In passato un po' non lo hanno curato bene, un po' lui ha rifiutato gli aiuti che gli venivano offerti. E poi di sicuro non gli ha fatto bene stare in carcere".

Gip convalida fermo

Intanto il gip ha convalido il fermo del presunto killer riservandosi l'emissione di una misura cautelare da applicare. L'uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. Nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

De Pau ha cercato di scappare all’estero

Intanto dalle indagini della Procura di Roma sul triplice omicidio emergono elementi che fanno supporre che Giandavide De Pau prima di essere arrestato aveva cercato di fuggire, di lasciare l'Italia. Gli inquirenti hanno in mano una carta che potrebbe risultare determinante per dimostrare che dopo i fatti di sangue, De Pau era consapevole di avere compiuto una strage. Nelle ore successive, infatti, l'indagato avrebbe contattato di nuovo la donna, una cittadina cubana, con cui aveva trascorso la notte prima degli omicidi consumando droghe. Alla ragazza ha chiesto aiuto promettendo denaro, circa 600 euro. Obiettivo era procurarsi un passaporto falso da potere utilizzare per andare all'estero, per scappare dalle forze dell'ordine. Al momento la posizione della donna, che nei giorni scorsi è stata ascoltata come testimone fornendo elementi utili alle indagini, non è al vaglio di chi indaga ma, forse in una seconda fase delle verifiche, la sua posizione potrebbe essere analizzata.