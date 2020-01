Omicidio a Pescara,preso presunto autore

(ANSA) - PESCARA, 1 GEN - Preso dalla Polizia il presunto responsabile dell'omicidio di Marco Cervoni, il 35enne morto in ospedale dopo essere stato trovato in una pozza di sangue nel complesso conosciuto col nome 'Ferro di cavallo' nel quartiere Rancitelli di Pescara considerato la centrale dello spaccio abruzzese. Si tratta di Guerino Spinelli, 29enne di etnia rom con numerosi precedenti di polizia. Nei suoi confronti gli uomini della Mobile, diretti da Dante Cosentino, stanno eseguendo il fermo di polizia giudiziaria. L'ipotesi di reato è omicidio volontario. Il giovane, si apprende, non si è consegnato volontariamente. Verrà portato in carcere. Plauso del sindaco di Pescara, Carlo Masci, alla Polizia che "in tempi rapidissimi ha assicurato il responsabile alla giustizia, dimostrando l'efficienza delle nostre forze dell'ordine", ha detto il primo cittadino che ha annunciato "l'obiettivo di abbattere il 'ferro di cavallo', del tutto o in parte, perché è una struttura che è oggetto di pericolosità sociale".