La verità su Luca Sacchi: "Non conosceva i pusher. Lo confermano i tabulati telefonici”

“Luca sacchi non conosceva quei pusher”. Il giovane, ucciso con un colpo di pistola la sera del 23 ottobre scorso a Roma, molto probabilmente è stato protagonista ignaro di un intrigo che alla fine gli è costato la vita . Le analisi parziali finora condotte sui tabulati e sui telefoni sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci escludono che il personal trainer abbia avuto dei contatti telefonici con i suoi killer, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Con il passare dei giorni, il profilo del giovane diventa sempre più chiaro agli inquirenti che indagano sul contesto in cui si è consumato il suo omicidio.

Luca non faceva uso di droghe

Inoltre, come poi hanno confermato gli esami tossicologici in sede di autopsia, il 24enne non faceva uso di droghe. “Luca non faceva uso di stupefacenti e non spacciava”, spiega l'avvocato della famiglia Sacchi, Armida Decina. E la sua non è un'affermazione dettata dal ruolo che ricopre. Per la Procura di Roma, tuttavia, il quadro non è ancora chiaro. Quel che manca è delineare con esattezza il ruolo del personal trainer durante quel terribile mercoledì sera.

Nussun contatto con i pusher



La domanda principale alla quale dare una risposta è perché Luca quella tragica sera si trovava nei pressi al John Cabot pub nel quartiere Appio Latino dove è stato assassinato. Le ipotesi sono due: era stato plagiato dai suoi amici oppure era a conoscenza della presunta compravendita di droga (mai portata a termine)? Ad oggi l’unica certezza è che non ci sono stati contatti telefonici tra lui e i due giovani di Casal Monastero rinchiusi nel carcere di Regina Coeli. A confermarlo una copia forense del cellulare della vittima e dei contatti (tra chiamate, messaggi e numeri salvati in rubrica) nelle mani dei magistrati a dirlo. Tuttavia il fatto che non risultino contatti tra Sacchi, Del Grosso e Pirino non risolve il caso.

Perizie irripetibili

Intanto le analisi vanno avanti. Nei prossimi giorni saranno svolte delle perizie irripetibili sui reperti del delitto consegnati ai Ris: dalla mazza da baseball, al bossolo rinvenuto dentro un guanto di lattice blu, allo zaino che avrebbe indossato Anastasia Kylemnyk, e che è stato gettato poi da Del Grosso e Pirino in un area incolta di Tor Bella Monaca. Tutto può essere utile a capire in che contesto il 24enne è stato ucciso. A questi esami i legali della famiglia Sacchi hanno chiesto di partecipare mentre hanno nominato due super consulenti per delineare con esattezza il delitto in cui ha perso la vita il personal trainer.. Ogni spunto, dalle tracce di polvere da sparo alle impronte digitali può risultare decisivo

Tanti i soldi nello zaino

Inoltre si pensa che ci fossero tanti soldi in ballo, e che il grosso quantitativo di banconote - almeno 20mila euro, ma secondo le ultime novità circa 60 mila euro - contenute nello zaino che Anastasiya portava con sé non appartenesse né a lei né a Luca. I loro dati bancari infatti non né danno prova. Probabilmente quel denaro doveva servire per acquistare tanta droga per conti di altri.

L’ipotesi vendetta



Tra le ipotesi al vaglio degli gli agenti della squadra mobile della Questura di Roma prende piede anche quella di una vendetta per una partita di droga non pagata. La nuova pista ruota attorno alle indagini delle ultime ore dalle quali emergere che la sera del delitto erano presenti nel pub all'ombra della Caffarella anche alcuni narcotrafficanti di spessore. Secondo quanto starebbe emergendo dagli interrogatori, Luca Sacchi sarebbe caduto con la fidanzata in una trappola tesa da Valerio Del Grosso, esecutore materiale dell'omicidio, dal suo complice Paolo Pirino che insieme altri due emissari del gruppo di narcotrafficanti di Tor Bella Monaca gli avrebbero teso.

Il movente

Il movente dell'omicidio andrebbe ricercato in un tentativo, da parte di alcuni componenti della comitiva della vittima, di truffare gli spacciatori da cui avrebbero dovuto acquistare un importante quantitativo di droga. Scopo della truffa era quello di prendere la droga, probabilmente cocaina, senza pagarla e darsi alla fuga. Questa circostanza, secondo gli investigatori, confermerebbe anche che il pestaggio in cui Luca rimase ferito a colpi di mazza da baseball, sarebbe avvento qualche ora prima dell’omicidio e non quasi contemporaneamente come emerso in un primo momento. Luca Sacchi, quindi, fu vittima probabilmente inconsapevole di un giro più grande di lui. E per questo, sotto la lente della Procura ora c'è anche la posizione di Anastasiya che sarà sentita dai magistrati come testimone insieme ad altre 10 persone che come lei erano presenti sulla scena del crimine