Dopo i fermi di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa mercoledì sera all'Appio, rimangono ancora alcuni punti da chiarire. Sotto la lente, in particolare, un presunto giro di droga che ruoterebbe attorno al delitto e un video con l'auto del killer e il suo complice. Tra i tanti interrogativi ai quali gli inquirenti lavorano ci sono l’ammontare dei contanti contenuti nello zaino della fidanzata della vittima, chi ha preso i contatti con i pusher di San Basilio, e soprattutto gli agenti stanno analizzando le fasi che precedono l'attimo in cui viene premuto il grilletto.

“I killer non erano soli”

Il papà di Luca e lo zio restano convinti che il ragazzo sia stato ucciso per un tragico scambio di persona. Una ipotesi a cui gli investigatori credono poco, mentre è plausibile credere che Pirino e Del Grosso non fossero soli: si cercano infatti altri due giovani che avrebbero svolto un ruolo da intermediari e che potrebbero aver fornito la pistola ai killer. Al vaglio ci sono ora i contatti telefonici di Pirino e Del Grosso per verificare se ne avessero con Anastasiya o con qualche sua amica.

La versione di Anastasiya non convince

Gli inquirenti sentiranno nuovamente Anastasiya. La sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori e potrebbe essere indagata, ma nulla trapela. E proprio lei una delle figure chiave di quella notte. È lei che - a quanto ricostruito finora dalle indagini - portava a spalla lo zainetto rosa con dentro due mazzette di banconote da 50 e 20 euro per oltre duemila euro. Testimone oculare del delitto, proprio per quello zainetto secondo la sua versione sarebbe finita nel mirino dei rapinatori che l'avrebbero colpita alla testa con una mazza da baseball poi ritrovata in un campo a ridosso del Grande raccordo anulare. Ma all’ospedale San Giovanni dove l’ucraina è rimasta ricoverata fino a venerdì mattina, almeno a prima vista, nessuno ha notato profonde ferite alla testa o sulla schiena.

Anastasiya

Spunta un video

A insospettire gli inquirenti è dunque la versione fornita dalla ragazza dei momenti che precedono l’omicidio di Luca. A differenza di quanto ha dichiarato la 24enne gli agenti sospettano che la fidanzata fosse distante al momento dello sparo e che forse il personal trainer possa essere stato ucciso a sangue freddo: una vera e proprio esecuzione consumata in un minuto. Le registrazioni dalle telecamere di un negozio che riprendono l'auto con a bordo Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, secondo quanto riporta Repubblica.it, restituiscono una ricostruzione diversa delle fasi immediatamente precedenti l'omicidio: tutto si sarebbe svolto in un minuto, troppo poco per l'aggressione, la rapina, la colluttazione e infine lo sparo in testa che ha ucciso il 24enne.

"Ucciso a sangue freddo"

"Le immagini di videosorveglianza del negozio di tatuaggi che si trova in via Franco Bartoloni quella notte - spiega Repubblica.it - riprendono la strada di fronte, fino al marciapiede: alle 22.50 si vede passare la Smart di Del Grosso e Pirino: supera il pub John Cabot, svolta a sinistra in via Mommsen, fa il giro dell'isolato, prende due sensi unici e poco dopo rispunta dalla parte opposta di via Bartoloni. Si ferma. Poi riparte e gira a destra in via Mommsen. Si blocca in seconda fila. Sono le 22.59. Alle 23 lo sparo". Il proiettile che ha raggiunto Luca Sacchi alla nuca potrebbe essere stato esploso a diversi metri di distanza e, dopo aver colpito il ragazzo, è andato a infrangere una vetrina del pub per poi cadere a terra all'interno del locale. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il personal trainer ucciso a sangue freddo dopo che aveva capito che l’affare soldi- droga non sarebbe andato a buon fine

La ragazza era lontana

Il sospetto è che la fidanzata fosse distante al momento dello sparo: le poche immagini a disposizione degli inquirenti dimostrano che non c'è il tempo di un'aggressione e di una colluttazione. Quindi non si può escludere che fosse stata già rapinata dello zainetto oppure che quest’ultimo lo avesse invece Luca. Il colpo di revolver è immediatamente successivo, lo si capisce dalla reazione di due avventori all’esterno del John Cabot Pub, accanto al tatuatore, che fuggono sotto choc anche perché il proiettile ha forato la vetrina del locale. La mazza da baseball con la quale sequestrata da carabinieri e polizia su indicazione di uno dei due arrestati dopo la loro cattura, non compare da nessuna parte ma non si può escludere che sia stata usata prima.

Chi è Anastasiya

Ma chi è Anastasiya Kylemnyk. La 24 enne ucraina arrivata a Roma nel 2003 con la mamma e la sorella minore, da quasi quattro anni stava con Luca Sacchi. "Erano bellissimi, lei è a pezzi e non avrebbe mai fatto nulla di male", hanno assicurato gli amici della coppia. Tutta palestra, sfilate, foto sui social e un lavoro come baby setter. A prima vista sembrerebbe una ragazza come tante ma per gli investigatori non è così e sospettano che giovane nasconda qualcosa. Innanzitutto per il fatto che la sua versione è in parte smentita dal video. E poi a non convincere chi indaga sul delitto è il contante che la ragazza aveva nello zaino. Soldi che secondo chi indaga sarebbero serviti per comprare droga. Ma lei si difende e dichiara che quanto accaduto non ha a che fare con le sostanze stupefacenti. Da non sottovalutare poi il fatto che la sua versione di quella sera è in parte smentita dal video.