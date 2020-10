Fidanzati uccisi a Lecce: il gip convalida l'arresto di De Marco. Trovato un altro bigliettino su folle piano omicida

Il gip del Tribunale di Lecce Michele Toriello ha convalidato l’arresto di Antonio De Marco, confermando la custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida che si è cominciata nel carcere di Lecce a partire dalle 9.30 si è conclusa poco fa. Il gip Toriello e la pm Maria Consolata Moschettini hanno lascito il carcere poco fa seguiti dai difensori dello studente reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta.

Difensori De Marco: "Ha risposto a tutto"

Antonio De Marco "ha risposto a tutte le domande che sono state poste", hanno riferito lasciando il carcere di Lecce gli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, difensori dello studente. Al colloquio d'ingresso con lo psicologo del carcere, il ragazzo avrebbe parlato pochissimo, apparendo confuso. "È molto scosso e molto provato da questa situazione", ha detto il difensore d'ufficio, Andrea Starace, che l'ha visitato e oggi è stato sostituito da un difensore di fiducia. "È consapevole della delicatezza e della gravità dell'intera vicenda. È molto confuso e sofferente rispetto a quello che è successo", ha affermato il legale.

Trovato un altro bigliettino

Intanto, ulteriori dettagli sulla responsabilità dello studente 21enne arriverebbero dal materiale sequestrato nella casa dove si era trasferito a fine agosto, dopo che De Santis gli aveva chiesto di lasciare la stanza che aveva avuto in affitto per una decina di mesi. Tra i documenti recuperati nella casa di De Marco, è stato trovato un altro bigliettino manoscritto, analogo a uno di quelli persi dal killer (in tutto cinque bigliettini insanguinati) sul luogo del duplice omicidio, che contiene il cronoprogramma dettagliato del delitto. In questo foglietto sono indicati i tempi di percorrenza da casa sua alla casa dei due fidanzati, e il tempo di permanenza in casa e il tempo necessario a completare la realizzazione del piano, che comprendeva l'irruzione in casa con il doppione delle chiavi trattenuto di nascosto, l'immobilizzazione di Daniele ed Eleonora, le torture, la cancellazione delle tracce con varechina e soda, poi il ritorno a casa. Il tutto, secondo il piano definito, doveva compiersi nell'arco di un'ora e mezza, ma è durato molto meno. Probabilmente a causa della reazione di Daniele ed Eleonora, sorpresi in casa all'ora di cena.

La maestra: "Studente modello, molto introverso"

Intanto a Casarono, paese in cui lo studente in scienze infermieristiche è nato, resta l’incredulità per un omicidio efferato compiuto da un ragazzo descritto come mite e tranquillo. Stessa incredulità emerge dalle parole della maestra elementare di Antonio, Lucia Cavaliere, che intervistata a La Vita in Diretta su Rai Uno ha rivelato “Sono stata con lui per cinque anni. Si potrebbe definire uno scolaro modello, un bambino educatissimo, silenzioso, rispettoso delle regole, ma introverso. Si isolava molto . “Non aveva molti contatti con tutti i bambini della classe, lui – racconta ancora l’insegnante– socializzava solo con un bambino. Era introverso, però gentilissimo e ogni volta che aveva un problema veniva da me, si confidava. Solo una volta l’ho visto piangere, quando veniva preso in giro dai compagni perché si era invaghito di una bambina della classe e non gli piaceva che gli altri parlassero di lui. Si sentiva preso in giro”.