“Ho ucciso un uomo. Dategli sepoltura cristiana”, il giallo dell'omicidio confessato su una scheda elettorale

“Ho ammazzato un uomo. E’ sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, Vi prego” queste la confessione indirizzata alle forze dell’ordine e scritta su una scheda elettorale, alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre in un seggio di Villasanta, piccolo comune nella Brianza. Il messaggio in stampatello, trovato durante lo spoglio, è stato affidato dagli scrutatori alle forze dell’ordine che da allora sono impegnati nella ricerca di un eventuale cadavere.

Si indaga per omicidio

“E’ stata individuata una nuova area” fanno sapere dalla Questura di Monza impegnata a districarsi in una storia singolare che potrebbe essere anche una boutade ma intanto la Procura indaga per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ora ad alimentare la suspence c’è un secondo biglietto scovato dagli inquirenti, con calligrafia differente: “So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno”.

Il secondo progetto

Il nuovo messaggio è stato trovato – rivela il ‘Corriere, tra i garage sotterranei di un condominio vicino a un palazzo in rovina dove giovedì scorso i poliziotti della Mobile, un’esperta di botanica e un archeologo forense del Labanof, il laboratorio di antropologia forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano, hanno fatto un primo sopralluogo.

Il sopraluoghi degli inquirenti

L’edificio è in realtà un ecomostro, ciò che resta del progetto di un hotel per Expo 2015. I poliziotti sono saliti sul tetto per scrutare la vegetazione in basso alla ricerca di possibili zone di terreno smosse dove potrebbe trovarsi il corpo, se corpo c’è. E se omicidio c'è stato.