Omicidio di Civitanova, Ferlazzo fu ricoverato in Tso. Il legale della famiglia di Alika: "Perché non era vigilato?"

Violenze, furti e scatti d’ira: Filippo Ferlazzo - l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata) - ha avuto problemi di tossicodipendenza e soffre di un disturbo borderline della personalità. Nel suo passato c’è anche un precedente di Tso. La madre l’aveva denunciato nei primi mesi del 2021: l’aveva minacciata e lei per paura che potesse farle del male si era recata in caserma. Da lì l’indagine che evidenza i problemi del ragazzo, con abitudini legati a droga e poca voglia di curarsi. Dopo il trattamento sanitario obbligatorio la madre lo ha riaccolto in casa ma gli atteggiamenti aggressivi del ragazzo non sono mai terminati.

La madre: "Povero figlio mio"

La madre di Ferlazzo in qualità di tutor - amministratrice di sostegno - presto potrebbe essere ascoltata dai magistrati. La donna è disperata non si da pace: “Non avrei mai pensato che potesse arrivare a uccidere qualcuno. Non ho parole, mi dispiace molto per quella famiglia e sono preoccupata per mio figlio”. E aggiunge: “Povero figlio mio. È sempre stato un ragazzo difficile, ha avuto un’adolescenza terribile e problemi uno dopo l’altro. Sono molto preoccupata adesso che si trova in carcere”

“Ferlazzo aveva tutor, perchè non vigilato?”

Un giovane con episodi di instabilità psichica alle spalle, tanto da avere un tutor nominato dal tribunale. Ma senza un'efficace vigilanza almeno da settimane, anche perché il suo presunto amministratore di sostegno era a centinaia di chilometri. "Se c'è un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell'omicidio di Alika, serve riflettere: se Ferlazzo aveva un amministratore di sostegno, pare fosse la madre, perché questi non era vigilato? Bisognerà avviare una serie di verifiche". Così l'avvocato Francesco Mantella, legale della famiglia di Alika Ogorchukwu "Abbiamo piena fiducia nell'operato della Procura di Macerata", aggiunge il legale

Convalidato l’arresto

Convalidato l'arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Davanti al gip di Macerata Claudio Bonifazi, nell'udienza di convalida che si è tenuta nel carcere anconetano di Montacuto, Ferlazzo, assistito dall'avv. Roberta Bizzarri, ha "collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c'è stata alcuna motivazione di tipo razziale". Lo ha riferito la legale di difesa al termine dell'udienza. "Anche la Procura concorda in questo - ha proseguito l'avvocatessa a proposito all'assenza di una motivazione di tipo razziale - e non ha contestato alcuna aggravante di questo tipo". All'udienza di convalida davanti al gip Bonifazi era presente anche il pm e procuratore di Macerata facente funzione Claudio Rastrelli.

La vittima

La vittima della furia omicida di Ferlazzo si chiamava Alika Ogorchukwu, nigeriano, aveva 39 anni e abitava con la sua famiglia (moglie e un bambino) a San Severino Marche. Era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori che vendeva per strada, all'uscita dei negozi, qualche volta chiedeva una moneta. Una presenza nota e, soprattutto, una persona tranquilla, dice chi lo conosceva. Un uomo, tra l'altro, claudicante, perché l'anno scorso era stato investito mentre era in bici e quindi si aiutava con una stampella. Secondo alcune testimonianze, avrebbe fatto un apprezzamento ad una donna, ma secondo gli investigatori sarebbe stato forse troppo insistente nel tentare di vendere la sua merce, suscitando l'ira 32enne che lo ha aggredito e ucciso a mai nude.