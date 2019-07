Carabiniere ucciso: la foto choc di Natale Hjorth bendato e ammanettato durante l’interrogatorio. L'Arma prende le distanze

Una foto di Natale Hjorth, uno dei due californiani fermati per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre era bendato in caserma sta girando in queste ore su alcune chat. Nello scatto, che è stato pubblicato in esclusiva da la Stampa, si vede il giovane americano seduto in un ufficio della caserma bendato forse in attesa di essere interrogato. In serata il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette per l'omicidio del Vice Brigadiere "il Comando provinciale carabinieri di Roma - ha poi proseguito - sta svolgendo con la massima tempestività accertamenti diretti a individuare i responsabili".

La foto choc

L’immagine, raccontano nelle chat di Whatsapp di cui fanno parte solo militari, è stata scattata nei momenti in cui stanno iniziando gli interrogatori. È il momento successivo al blitz dei carabinieri nell’albergo di lusso, dove i due ragazzini americani si erano rifugiati dopo la rissa in via Pietro Cossa. Mentre il biondino attende, forse l’amico – Gabriel Christian Natale – è quasi certamente seduto in un’altra zona della stanza. Nella foto che è scattata da un’angolazione particolare, l’indagato ha intorno dei carabinieri ed è fermo in attesa che qualcuno gli faccia delle domande. Ha le mani legate dietro la schiena ed è bendato.

Natale Hjorth bendato in caserma (foto la Stampa)

Inchiesta interna

L'immagine ha mandato su tutte le furie i vertici dell’Arma, che hanno subito avviato l’indagine per accertare chi aveva dato l’ordine di mettere la benda al ragazzo e per fare chiarezza su come mai una foto che non avrebbe mai dovuto circolare è stata invece postata su whatsapp. Gli accertamenti hanno prodotto i primi risultati, perché è emerso da chi è partita la decisione di bendare il ragazzo. In viale Romania, però, vogliono vederci chiaro e hanno anche inviato un rapporto sulla vicenda al procuratore aggiunto Michele Prestipino che ha aperto un fascicolo di inchiesta.

Individuato il carabiniere che ha messo la benda

Qualche ora dopo che l’immagine incriminata ha iniziato a circolare sulla chat il nome del militare è stato consegnato ai pubblici ministeri. Adesso il carabiniere rischia l’accusa di violenza privata e maltrattamenti, ma anche la sospensione dal servizio. Il militare si è giustificato ai suoi superiori dicendo che ha preso la decisione di bendare Natale Hjorth "perché sui monitor che c’erano nella stanza, scorrevano delle immagini e dei dati importanti per altre inchieste, e l’indagato non doveva vederle. Le manette e le mani dietro la schiena, invece, le abbiamo dovute mettere perché temevamo che potesse darsi alla fuga".

Le altre foto incriminate

Ma non finisce qui, perché durante la giornata che è seguita all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, qualcun altro ha pensato bene di creare confusione e ha diffuso altre foto, questa volta foto segnaletiche di quattro presunti spacciatori. Tre marocchini e un algerino che sono entrati e usciti dall’indagine. Una sorta di controinformazione che ha fatto pensare veramente che qualcuno remasse contro l’inchiesta, soprattutto per la delicatezza del momento che l’Arma stava vivendo, con l’omicidio improvviso di un giovane servitore dello Stato. Ma il mistero è stato presto chiarito. A far circolare le fot e a far depistare le indagini è stato Sergio Brugiatelli, vittima del furto dello zaino da parte dei due americani. Secondo quanto scrive il Corriere.it i carabinieri gli hanno estorto la verità chiamandolo più volte in causa, nel tentativo di smuovere in lui i sensi di colpa, fin quando non ha ammesso di aver dichiarato fossero maghrebini, i due americani, perché lui già li conosceva. E soprattutto li temeva. Ben consapevole di avergli "tirato il pacco", vendendogli aspirina spacciata per cocaina.

l gip convalida i fermi

Il gip di Roma Chiara Gallo ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort. I due cittadini americani sono accusati di concorso in omicidio e tentata estorsione. Il gip di Roma Chiara Gallo ha convalidato il fermo così come sollecitato dalla Procura.

Le condoglianze della famiglia di Finnegan Lee Elder

"Siamo scioccati. Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere Cerciello Rega". Lo afferma la famiglia di Finnegan Lee Elder in un comunicato pubblicato da Abc. "Non abbiamo informazioni indipendenti sull'accaduto, non siamo stati in grado di avere comunicazioni con nostro figlio. Chiediamo il rispetto della nostra privacy durante questo momento difficile. I nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".