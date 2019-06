Svolta nell’omicidio del pensionato cagliaritano di 88 anni, Adolfo Musini, trovato morto con la testa fracassata. nella sua abitazione nel quartiere di San Michele. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale hanno portato in caserma Eugenio Corona, 40 anni, perché sospettato di aver ucciso l'anziano, suo vicino di casa, probabilmente al termine di una rapina finita male.

Si indaga per omicidio

In un primo momento si era pensato anche a una disgrazia invece poi la conferma che Musini è stato ucciso è arrivata dal pm Guido Pani, titolare dell’inchiesta, che ha detto che le indagini sono "purtroppo per omicidio".

La scoperta del corpo

La scoperta del corpo della vittima è stata fatta dai vigili del fuoco chiamati da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L'uomo quasi ogni giorno andava a fare la spesa per il pensionato che aveva difficoltà a muoversi. Non riuscendo a parlargli ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati da una finestra e hanno trovato la casa al buio e l'anziano a terra privo di vita in un lago di sangue.

Rapina finita male

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione hanno trovato l’appartamento sottosopra. La conferma che qualcuno è entrato, arrampicandosi e passando dal balcone, forse per rapinare o derubare l’anziano. Ma sarebbe stato sorpreso e a quel punto l’assassino ha colpito l’88enne uccidendolo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Cagliari Le indagini sono proseguite con i rilievi dei Ris e con l’ispezione sul corpo di Musini da parte del medico legale Roberto Demontis.