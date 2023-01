Oltre un metro di neve a Castelluccio di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 GEN - A Castelluccio di Norcia il manto nevoso ha superato il metro di altezza. È quanto apprende l'ANSA dalla gente che vive nel borgo dei Monti Sibillini. In alcuni punti, viene specificato, gli accumuli sono particolarmente significativi complice l'azione del vento. Raggiungere il Pian Grande, a causa anche del ghiaccio, è particolarmente difficile sia dal versante umbro sia marchigiano ed è sconsigliato mettersi in viaggio verso il paese. Anche se lo spettacolo glaciale viene definito "meraviglioso" dai residenti. Se non ci saranno ulteriori precipitazioni, Castelluccio potrà essere raggiunto con minori disagi nel fine settimana. (ANSA).