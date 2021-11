Olanda valuta chiusure parziali, domani governo decide

(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - Con la curva dei contagi in risalita da giorni in Olanda si torna a parlare di lockdown. Il Comitato scientifico nazionale, secondo quanto riportato dai media locali, ha raccomandato al governo "misure della tipologia del lockdown per un periodo di due settimane". Il governo olandese deciderà nelle prossime ore e il premier Mark Rutte terrà una conferenza stampa domani pomeriggio. Le raccomandazioni degli esperti non riguarderebbero la chiusura delle scuole ma potrebbero portare alla cancellazione di eventi e alla chiusura di cinema e teatri nonché a modifiche negli orari di apertura per bar e ristoranti. (ANSA).