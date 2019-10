Ok Cdm a decreto su precari scuola

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla scuola, che prevede la stabilizzazione di 24 mila docenti precari attraverso un concorso straordinario e che conferma l'intesa raggiunta dal ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti con i sindacati il primo ottobre. L'approvazione ha raccolto, infatti, il plauso delle organizzazioni sindacali, che parlano di "patti rispettati" anche sul concorso per i Dsga (i direttori dei servizi generali). Nell'accordo è previsto anche un nuovo concorso ordinario per docenti. Con il Dl, inoltre, viene sancito lo stop delle impronte per i presidi.