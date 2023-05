Ok assemblea udinese BancaTer a fusione, nasce Banca 360 Fvg

(ANSA) - UDINE, 28 MAG - Con l'approvazione, praticamente unanime, dell'assemblea dei soci di BancaTer, riunita oggi in Fiera, nascerà dal primo luglio Banca360 Credito Cooperativo Fvg, frutto della fusione per incorporazione con Friulovest Banca, i cui soci avevano dato il consenso la scorsa settimana, al Verdi di Pordenone, città dove sarà ubicata la sede legale. "Sono due banche che sono cresciute in questi anni e si sono patrimonializzate, caratterizzandosi per una presenza sempre più capillare in regione: non è un dato scontato - il commento dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini - il plauso va dunque ai direttori generali e ai consigli di amministrazione per questa operazione pesante, di forte tenuta territoriale".

L'assessore ha rimarcato il "rapporto umano mantenuto nel tempo con il territorio e con i clienti. La nuova banca avrà una sessantina di sportelli su buona parte della regione, servendo i quattro capoluoghi, e in Veneto, con la filiale di Bibione. I soci sono poco meno di 20mila, tra persone fisiche e persone giuridiche. I numeri del bilancio al 31 dicembre 2022 evidenziano che in forma aggregata le masse amministrate totalizzano 5,7 miliardi di euro; la solidità della nuova banca di credito cooperativo è garantita da 271 milioni di euro di patrimonio. Vi lavorano quasi 400 persone: è una tra le prime cinque banche del Gruppo Cassa Centrale a livello nazionale. (ANSA). .