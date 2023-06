Oggi e domani clima bollente, temporali sulle Alpi

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Oggi e domani saranno caratterizzate da un clima bollente e temporali diffusi nel pomeriggio sulle Alpi occidentali. Bisognerà attendere il weekend per vedere scendere le temperature di 4-5 gradi. Ciò nonostante i valori termici si manterranno sopra la media del periodo intorno ai 33-35°C. E' quanto afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Oggi intanto l'anticiclone africano porterà picchi di calore diffusi. Carbonia, Foggia, Nuoro, Oristano, Siracusa e Taranto toccheranno i 38°C; Agrigento, Bolzano, Caltanissetta, Firenze, Forlì, Matera, Prato, Ragusa e Terni i 37°C; Arezzo, Benevento, Bologna, Catania, Ferrara e Roma i 36°C, tutto questo con un alto contenuto di umidità.

Previsti temporali che torneranno forti sulle Alpi occidentali nel pomeriggio e poi si estenderanno nella serata e nella notte su tutte le zone alpine, le aree prealpine e localmente verso le aree di pianura adiacenti, specie al Nord-Est. Per domani prevista invece in Italia la giornata più calda dall'inizio dell'anno. Sono previsti 40 gradi ad Agrigento, poi seguiranno Bari, Foggia e Siracusa con 39, Andria, Barletta, Caltanissetta, Matera, Ragusa e Trani con 38°C, Catania 37°C, Lecce 36°C, Catanzaro, Chieti, Cosenza e Crotone 35°C, per poi salire a 900 metri di quota ad Enna e ritrovare altri 35 gradi come a Lodi, Messina e Pavia. Nel dettaglio: - Giovedì 22. Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso; temporali sulle Alpi, in locale sconfinamento dalla sera verso le pianure adiacenti. Al centro: sole e caldo opprimente oltre i 40°C. Al sud: sole e caldo opprimente oltre i 40°C. - Venerdì 23. Al nord: sole e caldo, ma instabile con qualche forte temporale al Nord-Est. Al centro: sole e caldo intenso, temporali forti sulle Marche. Al sud: sole e caldo opprimente. - Sabato 24. Al nord: soleggiato, ma meno caldo. Al centro: soleggiato salvo qualche temporale sulle adriatiche e sul Lazio. Al sud: soleggiato salvo qualche temporale su Campania e Basilicata. (ANSA). .