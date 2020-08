Oggi 953 nuovi positivi (il 63% in 5 Regioni) e 4 morti

Roma, 24 ago. (askanews) - E' di 19.195 attualmente positivi, 205.662 dimessi/guariti, 35.441 deceduti, 260.298 casi totali il bilancio del bollettino di oggi 24 agosto 2020 sulla situazione coronavirus in Italia.In particolare, rispetto a ieri, i positivi aumentano di 757 persone (+4,11%), i guariti aumentano di 192 (0,09+%), mentre i deceduti in più sono 4 (+0,01%, ieri erano 7).Sono 953 i "nuovi" casi totali in più (+0,37%) di contagi da coronavirus ad oggi in Italia, in diminuzione rispetto ai +1210 registrati ieri.Dei 953, il 63,3% (604 casi) è stato registrato in 5 regioni: 146 nel Lazio, 116 rispettivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Campania, 110 in Lombardia. Tre regioni (Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) hanno registrato 0 casi.Riguardo alle persone ricoverate, le terapie intensive sono 65 (-4 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.045 (+74) e le persone in isolamento domiciliare 18.085.I tamponi effettuati sono 8.053.551 (+45.914), su 4.773.326 casi testati.Dei 260.298 casi totali 227.128 sono stati identificati dal sospetto diagnostico e 33.170 identificati da attività di screening.La Regione Sicilia ha comunicato che dei 65 nuovi casi positivi, 58 sono immigrati ospiti dell'hotspot di Lampedusa.