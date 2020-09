Oggi 1.786 nuovi casi, 23 morti e 1097 guariti: record di tamponi

Roma, 24 set. (askanews) - Sono 1786 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia dove sono avvenuti anche 23 decessi (il totale sale a 35.781). Attualmente sono positive 46.780 persone, con un incremento di 666 rispetto a ieri. Sale a 221.762 il numero dei guariti, con un incremento di 1097 rispetto a ieri. I casi totali arrivano a 304.323. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute di oggi 24 settembre 2020.Sono stati 108.019 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti. Si tratta di un dato superiore a quello di ieri quando ne furono effettuati 103.696. Complessivamente da inizio pandemia ne sono stati fatti 10.787.694.Per quanto riguarda i casi di positività accertata grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi ne sono stati individuati 243.680. Gli screening hanno consentito di scoprire 60.643 positivi.Sono 2731, 73 più di ieri, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani. Cresce di due unità, oggi sono 246, il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive. Sono 3568 in più di ieri le persone che si trovano in isolamento domiciliare (oggi sono 46.780). Complessivamente oggi sono positive in Italia 46.780 persone. I malati di covid-19 guariti, sono ad oggi 221.762.Anche oggi nessuna regione italiana è rimasta immune a nuovi casi di positività al Covid-19. Il maggior numero di casi, fra i 1786 nuovi, è stato riscontrato in Veneto, con 248. Nel lazio 230 e in Lombardia 229. In Campania i nuovi positivi sono stati 195, 156 in Toscana, 125 in Sicilia, 104 in Piemonte e 102 in Liguria. La regione con meno contagi, 3, la Valle d'Aosta.