(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo, dove comincia lo sbarco dei 104 migranti a bordo. Lo rende noto Sos Mediterranee in un tweet. "Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia - scrive -. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro".