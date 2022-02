Occupati i licei Bottoni e Parini: continua la protesta a Milano

Milano, 14 feb. (askanews) - Continua la staffetta tra gli istituti scolastici milanesi: oggi gli studenti hanno occupato il liceo classico Parini di via Goito e lo scientifico Bottoni di via Mac Mahon, prendendo simbolicamente il testimone dai loro colleghi dei licei Carducci, Vittorio Veneto e Beccaria che hanno concluso l'occupazione al termine della grande manifestazione che ha attraversato la città venerdì. Se si escludono le imponenti iniziative nell'ambito dei "Fridays for future", si tratta della mobilitazione studentesca più significativa degli ultimi tre anni registrata in città.Non si ferma, dunque, la protesta che in questi mesi non ha visto solo occupazioni ma anche assemblee, presìdi, autogestioni, cortei e blitz simbolici, figli di una mobilitazione nata già durante la pandemia per contestare il costante ricorso alla didattica a distanza come unica soluzione al tema dell'apprendimento. Oggi gli studenti denunciano, oltre a specifiche motivazioni interne agli istituti, il vuoto di misure prese dal mondo delle istituzioni della scuola per far fronte all'abbandono scolastico e al diffusissimo disagio tra gli adolescenti, al rientro a scuola dopo due anni di isolamento, in una totale assenza di socialità e di normalità. Con docenti, programmi ed esami che non tengono in debito conto i vuoti formativi creati dalla didattica a distanza, le difficoltà di apprendimento dei ragazzi e una realtà scolastica profondamente mutata che difficilmente può essere valutata con i criteri pre-pandemia. Gli studenti rifiutano un modello di scuola che giudicano non più sostenibile e chiedono quindi una vera attenzione ai loro bisogni educativi e di crescita, "con una profonda revisione del sistema di valutazione e interventi di formazione pedagogica", e tornano una volta di più a domandare maggiori investimenti nella scuola e l'aumento degli stipendi per i docenti.A questo si aggiunge poi il tema dell'alternanza scuola-lavoro, già contestato dai ragazzi all'epoca della sua introduzione, e oggi tristemente tornato agli onori della cronaca per la morte dello studente 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d'acciaio in un'azienda della provincia di Udine dove stava svolgendo uno stage di formazione. Ad alzare ulteriormente la tensione tra gli studenti medi, il 28 gennaio scorso ci sono state le cariche delle forze dell'ordine contro gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni che, in diverse città, protestavano proprio per la drammatica morte di Parelli. Violenze di cui è stata chiamata a rispondere anche la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha parlato di "fatti incresciosi", sottolineando che "deve essere sempre garantito il diritto di manifestare e di esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degli studenti che legittimamente intendono far sentire la loro voce".A Milano, i primi ad occupare erano stati il 10 gennaio scorso gli studenti del liceo classico Manzoni, seguiti poco dopo da quelli del Severi-Correnti.