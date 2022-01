Danni da vaccino: obbligatorio o no, si può chiedere sia l'indennizzo che il risarcimento. Ecco come

Con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per over 50 e l'estensione d'uso del super Green Pass per un numero sempre maggiore di attività quotidiane, due temi fra i più caldi del rapporto fra cittadino e vaccini anti Covid-19 si sono definitivamente arroventati. Il primo è la risposta ad uno dei desiderata più manifestati dai No vax: "Voglio capire perché lo Stato non introduce l'obbligo di vaccino". Il secondo è la reazione di coloro che vivono con disagio questa pratica: "Ora che c'è l'obbligo posso finalmente chiedere i danni da effetti collaterali della vaccinazione". Queste due considerazioni sono il frutto di un importante malinteso, su cui è opportuno fare ordine e chiarire dettagli che ci si è persi nella polemica ad alto volume.

La legge sull'indennizzo c'è già

Risale al 25 febbraio 1992 la Legge 210 che stabilisce l'indennizzo per danni permanenti da vaccinazione. La terminologia è importante: indennizzo, non risarcimento, come spiega l'articolo 2043 del Codice Civile (vedi qui). Perché il risarcimento si può chiedere se si è vittime di un'azione illecita (esempio, auto che non rispetta lo stop di fronte alle strisce pedonali e travolge il pedone) mentre l'indennizzo copre la fattispecie di danno derivante da attività lecita. Com'è quella medica. In punta di diritto, ne discende che all'indennizzo si accede dopo aver individuato (e provato) il danno fisico o psicologico permanente derivante dalla vaccinazione obbligatoria. Il risarcimento interviene solo se il singolo operatore sanitario che ha somministrato il vaccino ha commesso qualche grave errore o ha mostrato imperizia nei vari passaggi della preparazione del vaccino fino alla sua inoculazione. Anche questo deve essere dimostrato con prove inoppugnabili.

E se non c'è l'obbligo vaccinale?

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all'indennizzo anche per persone a cui è stato somministrato il vaccino in modo raccomandato, non obbligatorio. Ma facciamo un passo indietro e ripartiamo dall'articolo 1 della Legge 210 del 1992 che recita: "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge". Le fattispecie comprese nel testo di legge si possono consultare integralmente qui. Torna quindi la domanda: c'è differenza se vengo "convinto" a vaccinarmi e se sono obbligato a farlo? Solo nel percorso che bisogna fare a termini di legge. Sentenze della Consulta come la 268 del 2017 sui possibili effetti avversi del vaccino antinfluenzale, o come la 107 del 2012 sul vaccino contro morbillo, parotite e rosolia stabiliscono che in casi in cui non c'è l'obbligo è incostituzionale l'assenza di indennizzo. E poiché su questo punto il legislatore non ha ancora recepito le direttive in materia, l'indennizzo per danni da effetti avversi da vaccinazione non obbligatoria va chiesto direttamente alla Corte Costituzionale.

Come preparare i documenti e dove inviarli

E' il sito dello stesso Ministero della Salute a indicare come va chiesto l'indennizzo per danni permanenti da vaccino (e dunque non parliamo di braccio indolenzito, febbre, mal di testa, debolezza passeggeri e temporanei). Qui è disponibile la spiegazione. Sintetizziamo qui le varie tappe, dalla richiesta alla deliberazione dell'indennizzo: il cittadino che è stato danneggiato dal vaccino deve presentare domanda alla propria azienda sanitaria di residenza, allegando tutta la documentazione che lo prova, insieme al proprio documento di identità e al codice fiscale. Da qui parte l'istruttoria. Se è tutto a posto, l'azienda sanitaria inoltra il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera di competenza territoriale che provvederà a visitare il paziente. Il parere post visita viene comunicato all'azienda sanitaria che nel caso di riconosciuta infermità provvederà ad avvisare il paziente. A seguire, l'emissione del decreto di liquidazione della persona danneggiata dal vaccino, e il mandato di pagamento. L'indennizzo o il risarcimento (quest'ultimo solo in caso di responsabilità accertata per errori o abusi del singolo operatore sanitario) può comprendere: danno partimoniale per spese sostenute a causa dell'infermità, danno morale per sofferenza psicologica dovuta agli effetti avversi del vaccino, anno biologico individuato nella lesione dell'integrità psico-fisica personale, danno esistenziale per il conseguente peggioramento della qualità della vita, e danno parentale per riconoscimento ai familiari della perdita del legame affettivo col parente deceduto a seguito del vaccino.

L'obbligo: nella Costituzione c'è

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana (qui consultabile integralmente) dice esplicitamente in questo passaggio: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". L'aspetto fondamentale che dentro questo principio da cui discendono leggi e decreti, è quello del beneficio per la collettività. Che prevale sui rischi potenzialmente legati ai vaccini o ad altre terapie mediche. Da qui l'importanza del consenso informato, che deve esserci sempre, anche in presenza di un obbligo come quello recente vaccinale per gli over 50 in Italia.