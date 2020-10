Mascherine all’aperto e 'coprifuoco' per la movida: il Governo pronto a varare un nuovo decreto

Ecco le regole che, appena il nuovo Dpcm ora in predisposizione sarà firmato ed entrerà in vigore, regoleranno la vita degli italiani dal prossimo 8 ottobre. Innanzitutto non ci sarà nessun allentamento rispetto alle misure attuali, ma neanche un nuovo lockdown nazionale, che appare escluso. Le Regioni, però, potranno adottare chiusure e misure restrittive agli spostamenti nei propri territori per arginare i focolai.

Quasi sicuramente si dovrà indossare la mascherina obbligatoria in tutto il territorio nazionale anche all’aperto: lo ha anticipato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ed alcune Regioni (come il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia lo hanno già introdotto nei giorni scorsi); dovrebbero essere esentati i bambini sotto i 6 anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo di protezione.

Probabilmente sarà introdotto un “coprifuoco” negli orari serali e notturni con una chiusura obbligatoria (si ipotizza a partire dalle ore 23,00) per frenare la movida nei locali; si sta studiando anche una limitazione del numero delle persone che potranno entrare nei locali pubblici di intrattenimento, nei bar e nei ristoranti, sull’esempio della Campania, che con una recente ordinanza ha vietato i gruppi di più di 6 amici o parenti (o di 20 invitati per i matrimoni). Ma saranno anche ridotti i numeri di posti nelle sale di cinema e teatri e nelle sale di ricevimento per eventi e feste anche private: rimane il limite massimo di 200 spettatori per le strutture al chiuso e non oltre 1.000 per quelle all’aperto, come avviene già ora per il pubblico negli stadi.

Sui mezzi di trasporto pubblico locale la capienza di autobus e treni non potrà superare l’80% del numero dei posti a sedere. Le multe per i trasgressori potrebbero salire nell’importo minimo a 500 euro rispetto ai 400 euro attuali, mentre il massimo arriverà a 3.000 euro; ferme restando le sospensioni dell’attività per gli esercizi che non rispetteranno le regole su capienza del pubblico, assembramenti e distanze minime.