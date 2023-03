Brucia una ditta di solventi, è allarme nube tossica a Novara. Il sindaco: “Non uscite e tenete le finestre chiuse

Allarme a Novara e nel circondario per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici, nell'area industriale di San Pietro Mosezzo. Dalla zona ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un'altissima colonna di fumo nero e sono state udite alcune esplosioni, dovute a dei tombini saltati. Il vento sta spostando la nube nera verso la Lombardia e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa, "se non strettamente necessario".

Tutti in salvo i 30 operai

Nell'azienda chimica lavoravano una cinquantina di persone, quando è divampato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. "E' un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato", dice una donna sul piazzale davanti alla fabbrica in un video diffuso da un consigliere comunale di Novara, Giuseppe Gagliardi (Forza Italia). Il piano di emergenza dell'azienda è stato subito attivato, si è appreso a San Pietro Mosezzo, e questo ha consentito di evacuare tutta la fabbrica.

Sindaco: "Incendio spento"

L'incendio "è stato completamente spento: non ci sono stati feriti tra i lavoratori" e "la ricaduta ambientale sulla città non è allarmante", ha scritto il sindaco su Facebook. "Le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco, al supporto dell'Aeronautica militare e alla fortunata coincidenza che vicino alla ditta chimica che è andata a fuoco c'è una ditta che produce schiume per lo spegnimento degli incendi, il che ha consentito di accelerare enormemente le operazioni di spegnimento".

I dati dell’Arp

Dopo un primo allarme, sulla possibile tossicità della nube sprigionata dalle fiamme, il sindaco ha rassicurato i cittadini: "I dati di Arpa fatti sul posto, che mi hanno comunicato pochi minuti fa, hanno dato risultati confortanti e i rilievi sulla parte nord di Novara hanno anche questi dato risultati confortanti: non ci sono valori allarmanti o preoccupanti. I punti di ricaduta della nube, che si è dissolta, non hanno creato problemi ed è positivo".