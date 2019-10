Arrivano i Nutella Biscuits, una bontà da 120 milioni e 150 nuovi posti di lavoro

Il nuovo biscotto alla Nutella che la Ferrero sta per sfornare, dopo 10 anni di ricerche e 120 milioni di investimenti, produrrà 150 assunzioni nello stabilimento di Balvano, in Basilicata. E le nuove delizie del marchio italiano, i Nutella Biscuits, si candidano a diventare leader nel segmento di mercato dei frollini.

A 55 anni dalla nascita di Nutella, Ferrero lancia i primi biscotti ripieni della crema alle nocciole tra le più note e amate al mondo. La nuova prelibatezza sbarcherà sugli scaffali italiani nei primi giorni di novembre. Il nuovo nato in casa Nutella, sottolineano alla Ferrero, coniuga la croccantezza e friabilità tipiche dei frollini al gusto e alla consistenza della Nutella, che rappresenta il 40% del prodotto. L'impasto è fatto con ingredienti selezionati, quali la farina di frumento e lo zucchero di canna.

L'ad Alessandro D'Este durante la presentazione (Ansa)

Un delizioso frollino

L'Ad della Ferrero, Alessandro d’Este (vedi Sole 24 Ore) mette in risalto l’attenzione suscitata dal nuovo biscotto. “Chiedendo ai consumatori italiani qualche mese fa se conoscevano il prodotto, il 66% di loro diceva che conosceva il prodotto pur non avendolo mai visto", racconta. I consumatori “si ritroveranno per le mani un frollino di frumento e zucchero di canna farcito con Nutella e chiuso da un disco di pasta frolla, che richiama nella forma come nel gusto i prodotti della nostra pasticceria artigianale”, annuncia.

I nuovi Nutella Biscuits (Ansa)

Testati e migliorati

Per molto tempo il prodotto è stato testato e migliorato continuamente. Per metterlo sul mercato è nata una linea produttiva altamente innovativa e dotata di una intelligenza artificiale che consente una perfetta produzione. Comprende 18 punti di visione installati, che consentono un controllo capillare della qualità, con l’isola picker più grande al mondo, dotata di oltre 40 braccia meccaniche, 7 robot e circa 200 motori.

Il tutto in linea con il pensiero “del signor Michele Ferrero – spiega D’Este - era quello di non avere concorrenti e fare prodotti talmente nuovi che non potessero essere imitati dai concorrenti”. Anche da ciò nasce il nuovo stabilimento di Balvano che produrrà per tutta l’Europa e si appresta ad effettuare le 150 assunzioni.

Attesi grandi risultati

Da questo nuovo biscotto la Ferrero si aspetta grandi risultati. Del resto “il mercato dei biscotti in Italia è uno dei mercati più grandi dei dolci confezionati vale circa 1 miliardo e 200 milioni, quindi molto grande”, dice l’Amministratore Delegato. In Francia, dove viene già commercializzato, ha avuto del resto un incredibile successo. “Ed anche il Italia pensiamo sarà il primo prodotto del mercato e ci aspettiamo di realizzare tra i 70 e i 90 milioni di fatturato nel primo anno di vita”.

I nuovi biscotti alla Nutella (Ansa)

La presentazione

In questo periodo il prodotto verrà presentato a Milano e offerto in assaggio ai fortunati che vorranno fare la dolce esperienza, poi, a partire dal 4 novembre, il Nutella biscuit sarà disponibile nei punti vendita. Le reazioni all'assaggio saranno rilevate con dei tablet e contribuiranno ad alimentare un 'counter' che ha la forma del cuore impresso sui Nutella Biscuits. Il counter sarà anche alimentato dalle interazioni social, le visite al sito Nutella e le ricerche su Google sul nuovo prodotto. In questo modo tutti potranno diventare, è stato spiegato durante l'evento a Milano, ambassador di Nutella Biscuits e supportare il loro arrivo in Italia.

A presentare, dal mese di novembre, i biscotti alla Nutella sul mercato saranno un migliaio di dipendenti del famoso marchio italiano, nei 4mila punti vendita a contatto con i consumatori. Infatti, afferma D’Este, “a vincere le partite non sono soltanto quelli che fanno i gol, ma l’intera squadra, ci piaceva l’idea di coinvolgere le persone che lavorano in produzione, in amministrazione e nei servizi”.