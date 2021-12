Nuovo record di green pass. Booster oltre quota 17 milioni. Terapie intensive in soglia critica

Nuovo record di green pass: ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi. E non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid: le terze dosi hanno superato quota 17 milioni (17.019.500) con un totale di 46.209.085 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all'85,56% della popolazione over 12), come riporta il sito del Governo. Sono 47.941.968 le persone con almeno una dose (88,77%) mentre nelle fascia 5-11 anni sono state somministrate 158.193 prime dosi. In totale sono 108.189.004 i vaccini somministrati sui 112.931.678 a disposizione delle regioni (95,8%).

Superata la prima soglia critica delle terapie intensive

"Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". E' quanto è scritto nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre citato nell'ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia". Nel verbale sia afferma inoltre che "la trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva".