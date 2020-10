Nuovo lockdown in Italia: ecco la soglia delle terapie intensive che lo fa scattare

Lockdown imminente in Italia? Purtroppo il rischio è alto. Nel caso in cui le norme già contenute nel Dpcm del 18 ottobre e le ordinanze emanate in queste ore dalle Regioni non dovessero far scendere il numero dei contagi, tra le misure allo studio del governo c’è la chiusura delle attività "non essenziali" e divieto di spostamento tra le Regioni.

Nuovo Dpcm allo studio

Se la salita della curva epidemiologica non dovesse fermarsi, l'intenzione del governo sarebbe quella di procedere "in maniera graduale", tenendo aperte le scuole e le attività produttive. Dunque altre serrate progressive non sono affatto da escludere: tutto dipenderà dai numeri dei prossimi giorni. Al momento da Palazzo Chigi confermano che il "dentro tutti" non rientra nella strategia per fronteggiare la seconda ondata del coronavirus, anche perché la situazione non è paragonabile a quella di marzo.

La soglia di allarme

La maggior parte delle preoccupazionè è rivolta agli ospedali. Perché anche se è vero che molte strutture sanitarie reggono, altre sono in affanno e in alcune città i posti cominciano a scarseggiare. Inoltre rispetto alla primavera scorsa, l’età media di chi presenta sintomi anche gravi. Ieri le persone ricoverate in terapia intensiva erano 926. Una settimana fa, il 14 ottobre, erano circa la metà, 539. È questo il dato che allarma e su questo si stanno modulando gli interventi. Con la convinzione che oltre le 2.300 persone in condizioni gravi il sistema rischi di collassare.

L’indice Rt

Oltre al numero di ricoveri in terapia intensiva un altro indicatore da monitorare è l’indice Rt. Lo studio sugli scenari di crisi considera "alto" l'Rt oltre l'1,5 per tre settimane consecutive. In attesa del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità che tra oggi e domani fornirà un quadro complessivo aggiornato, il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia trattano con le Regioni, lavorano insieme per rendere le misure omogenee in tutta Italia. "Consapevoli che quanto deciso finora - compreso l’uso obbligatorio delle mascherine — all’aperto e al chiuso e il coprifuoco dalle 23 o dalle 24 — potrebbe non bastare ad evitare il peggio. Si sta ragionando con i governatori anche sulla possibilità di impedire lo spostamento da una Regione all'altra se non per "comprovate esigenze". Non a caso nelle scorse ore sia il ministro Speranza sia il premier Conte hanno invitato i cittadini a evitare spostamenti non necessari. "Dobbiamo impedire in ogni modo che si ripeta quanto accaduto l’estate scorsa alimentando la circolazione del virus in maniera incontrollata", spiegano gli esponenti dei giallorossi.

Sale giochi a rischio

Come scrive il Corriere della Sera con un peggioramento della situazione sanitaria la prime attività a fermarsi sarebbero le sale giochi poiché l'affollamento in uno stesso luogo chiuso per un lungo periodo di tempo viene ritenuto molto a rischio in quanto possibile moltiplicatore dei contagi. Inoltre è ritenuta un'attività non essenziale, anche se i mancati introiti provocherebbero danni pesanti all’erario.

Palestre

Lente di ingrandimento anche sulle palestre, che hanno tempo fino a domenica per mettersi in linea con i protocolli anti-Covid. Inoltre è in arrivo una stretta ulteriore che rende obbligatorie tutte quelle precauzioni finora facoltative, in particolare la misurazione della temperatura e lo scaglionamento ulteriore agli ingressi. È il frutto dell’accordo tra le associazioni di categoria e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora determinato ad evitarne la chiusura. "Se sospendiamo la loro attività — ha ripetuto anche ieri — dovremmo chiudere anche bar e ristoranti".

I centri commerciali

Infine si ragiona anche sui centri commerciali Alcuni governatori hanno già deciso di farli rimanere chiusi durante il fine settimana, dove maggiore è la circolazione delle persone. Se la curva epidemiologica continuerà a salire, il governo potrebbe estendere questa misura a tutto il territorio nazionale. Lasciando però aperti i negozi di generi alimentari e le farmacie, proprio come ha già fatto la Lombardia. Un provvedimento che al momento viene però valutato come estremo e che si sta cercando di evitare convincendo le Regioni ad intervenire lì dove il numero dei nuovi positivi e dei ricoverati continua ad aumentare.